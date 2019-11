Elektrisch fahren in Werdohl - ein Markt-Check

+ © Heyn Der BMW i3 ist schon seit Jahren auf dem Markt, bei Kaltenbach am Kettling kann man das Fahrzeug kaufen. Der Kleinwagen wird von Geschäftsleiter Marcel Henseler (rechts) und den Verkäufern Markus Schweitzer (am Steuer) und Olaf Schneefus präsentiert. © Heyn

Werdohl - Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche die Förderung für E-Autos, die weniger als 40.000 Euro kosten, um 50 Prozent auf 6000 Euro angehoben. Was bedeutet das für Autofahrer, die ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug kaufen wollen? Was gibt der Werdohler Automarkt in diesem Preissegment her? Wir machen den lokalen Markt-Check.