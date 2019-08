Darum waren Schüler und Rektor in Werdohl aufgeregt

+ © Griese 58 neue Fünftklässler hat die Städtische Realschule Werdohl gestern Morgen begrüßt. Es ist der letzte fünfte Jahrgang, der am Köstersberg aufgenommen wurde. © Griese

Werdohl - Ein bisschen aufgeregt waren sie alle: die Schüler ebenso wie der Schulleiter. Der hatte auch erkannt: „Wir sitzen alle in einem Boot.“ Oliver Held, der neue Leiter der Realschule, begrüßte am Mittwochmorgen an seinem ersten Tag an der neuen Schule 58 neue Fünftklässler.