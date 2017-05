Verletztensuche und Belästigung in der Nacht

+ © Goss Vitalij - Fotolia © Goss Vitalij - Fotolia

Werdohl - Polizei und Feuerwehr haben am vergangenen Wochenende im Bereich Königsburg nach einem Verletzten gesucht. In der Nacht zu Samstag musste die Polizei außerdem in Ütterlingsen einer Frau zur Hilfe kommen. Die Hintergründe beider Einsätze hat die Polizei erst am Dienstag auf Nachfrage der Redaktion bekanntgegeben.