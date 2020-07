Einkommens-Ranking: Stadt im MK NRW-weit nur auf dem fünftletzten Platz

Nur gut 32.000 Euro im Jahr

+ © dpa Der Blick in die Geldbörsedürfte viele Werdohler nicht zufriedenstellen. Mit einem jährlichen Durchschnittseinkommen von gut 32 000 Euro verdienen sie weniger als die meisten Menschen in NRW. © dpa

In kaum einer anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen verdienen die Menschen im Durchschnitt so wenig wie in Werdohl. Balve und vor allem Neuenrade schneiden in einem Ranking aller NRW-Kommunen deutlich besser ab. Die Nummer eins im Kreisgebiet ist aber eine Gemeinde im Volmetal.