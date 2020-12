Einkaufen an den Festtagen: So haben die Läden in Werdohl, Neuenrade und Balve geöffnet

Die Einkaufswagen dürften diesmal vor Weihnachten voller werden als sonst, denn die Lebensmittelgeschäfte haben dreieinhalb Tage am Stück geschlossen und öffnen erst am Montag wieder.

Die Vorfreude auf Weihnachten steigt – trotz Corona-Pandemie. Doch Achtung: Besonders in diesem Jahr sollten die Weihnachtseinkäufe so früh wie möglich erledigt werden.

Heiligabend fällt auf einen Donnerstag. Der Weihnachtseinkauf muss in diesem Jahr also noch größer ausfallen. Denn die Supermärkte haben dann dreieinhalb Tage am Stück und damit einen Tag länger geschlossen als sonst über Weihnachten üblich.

Wir haben zusammengetragen, wann die wichtigsten Geschäfte des Lebensmittel-Einzelhandels an den Festtagen geöffnet haben: Supermärkte und Bäckereien. Dabei fällt auf, dass diese Geschäfte die gesetzlichen Möglichkeiten der Ladenöffnung an Heiligabend (bis 14 Uhr) in der Mehrzahl ausreizen; die Bäckereifilialen schließen oft etwas früher, öffnen ihre Türen dafür aber auch schon eher als andere Läden. Auf die Möglichkeit, am ersten Weihnachtstag für fünf Stunden zu öffnen, verzichten die Bäcker in Werdohl, Neuenrade und Balve durchweg.

Am ersten und zweiten Weihnachtstag bleibt Verbrauchern, die beim Einkauf etwas vergessen haben, nur noch eine Tankstelle als letzte Rettung. Diese Stationen dürfen nämlich auch an den Feiertagen öffnen, auch wenn ihnen eigentlich nur der Verkauf von Treibstoffen, dringend benötigten Ersatzteilen und dem sogenannten Reisebedarf erlaubt ist. Dennoch haben viele Tankstellen auch an Weihnachten lange geöffnet. Hier die Übersicht über die Öffnungszeiten in Werdohl, Neuenrade und Balve:

Werdohl

Bäckereien: Die Filiale der Goldbäckerei Grote im Bahnhof hat an Heiligabend und an Silvester von 5 bis 13 Uhr geöffnet, an den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr jedoch geschlossen.

In der Tillmann-Filiale am Netto-Markt in Pungelscheid kann man an Heiligabend und Silvester noch von 6 bis 12 Uhr einkaufen; an den beiden Feiertagen und an Neujahr ist auch sie geschlossen.

In der Vielhaber-Filiale am Brüninghaus-Platz gibts an Heiligabend von 7 bis 13 Uhr und an Silvester von 7 bis 14 Uhr Backwaren.

Die Filiale der Bäckerei Kayser am Fritz-Thomée-Platz ist an Heiligabend von 6 bis 14 Uhr und an Silvester von 6 bis 16 geöffnet. Die Kayser-Filiale im Edeka-Center Tank ist an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und an Silvester von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Der Sesam-Palast, der an der Freiheitstraße türkische Backwaren anbietet, hat an Heiligabend von 4.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Supermärkte: Im Edeka-Center Tank kann man an Heiligabend noch von 7 bis 14 Uhr letzte Weihnachtseinkäufe erledigen und an Silvester von 8 bis 16 Uhr einkaufen.

Die Discounter Aldi, Lidl und Netto haben landesweit nahezu identische Öffnungszeiten. Sie öffnen ihre Türen an Heiligabend von 6.30 Uhr (Netto) beziehungsweise 7 Uhr (Aldi und Lidl) bis 13 Uhr (Aldi) beziehungsweise 14 Uhr (Lidl). An den beiden Weihnachtsfeiertagen haben die Discounter wie alle anderen Lebensmittelgeschäfte geschlossen. Ab Silvester öffnen Netto von 6.30 bis 14 Uhr, Lidl von 7 bis 16 Uhr und Aldi von 7 bis 14 Uhr.

Und nicht zuletzt hat auch der Wochenmarkt auf dem Brüninghaus-Platz an Heiligabend und Silvester noch einmal von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Tankstellen: Die Star-Tankstelle am Kettling ist an Heiligabend von 5 bis 18 Uhr und an beiden Weihnachtstagen von 8 bis 21 Uhr geöffnet. An Silvester kann man dort von 5 bis 21 Uhr und an Neujahr 12 bis 21 Uhr tanken und vielleicht noch notwendige Kleinigkeiten erledigen.

Die BFT-Tankstelle in Versevörde bedient ihre Kunden an Heiligabend zwischen 5 und 23 Uhr und an beiden Feiertagen von 7 bis 23 Uhr. An Silvester hat sie von 5 bis 22 Uhr und an Neujahr von 8 bis 23 Uhr geöffnet.

Die Total-Tankstelle in Ütterlingsen öffnet an Heiligabend von 5 bis 17 Uhr und an den beiden Feiertagen von 8 bis 22 Uhr.

Bringhof: Der Bringhof des Zweckverbands für Abfallbeseitigung (ZfA) an der Gildestraße ist an Heiligabend und Silvester geschlossen. Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel werden dort aber Abfälle angenommen (28. Dezember 10 bis 13 Uhr, 29. Dezember 15 bis 18 Uhr, 2. Januar 10 bis 16.30 Uhr).

Neuenrade

Bäckereien: An Heiligabend und Silvester haben die beiden Filialen der Goldbäckerei Grote im Hagebau-Markt (6 bis 13 Uhr) und im Rewe-Kaufpark an der Werdohler Straße (5 bis 14 Uhr) geöffnet.

Bei Tillmann an der Ersten Straße gibt’s an Heiligabend und an Silvester von 6 bis 12 Uhr Brot, Brötchen und Kuchen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr ist geschlossen.

Die Kayser-Filiale Hinterm Wall ist an Heiligabend und an Silvester von 7 bis 13 Uhr geöffnet. In der Kayser-Filiale im Kaufpark an der Neuen Mühle gibts an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und an Silvester von 7 bis 16 Uhr frische Backwaren

Supermärkte: Die beiden Rewe-Kaufparks an der Neuen Mühle und an der Werdohler Straße sind an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und an Silvester von 7 bis 18 Uhr geöffnet. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr bleiben die Läden geschlossen.

Tankstellen: Die Shell-Tankstelle an der Neuenrader Straße hat an Heiligabend von 5 bis 15 Uhr und an beiden Feiertagen von 8 bis 22 Uhr geöffnet. An Silvester ist die Tankstelle von 5 bis 16 Uhr und an Neujahr von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Balve

Bäckereien: Die Stadtbäckerei Tillmann hat an Heiligabend und an Silvester von 6 bis 12 Uhr geöffnet, an den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr aber geschlossen. In den sechs Balver Filialen der Goldbäckerei Grote gibt es an Heiligabend und Silvester identische Öffnungszeiten, die aber von Filiale zu Filiale unterschiedlich sind. Das Stammhaus in Langenholthausen ist von 6 bis 13 Uhr geöffnet, ebenso die Filiale im Balver Markant-Markt. Die Filialen in Beckum und Garbeck sind dagegen von 5 bis 12.30 Uhr geöffnet. Im Netto-Markt bedient Grote die Kunden von 6 bis 14 Uhr, im City-Café dagegen von 5 bis 13 Uhr. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr haben alle sieben Balver Bäckereifilialen geschlossen. Die Filiale der Bäckerei Hosselmann im Kaufpark an der Hönnetalstraße ist an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und an Silvester voraussichtlich von 7 bis 16 Uhr geöffnet.

Supermärkte: Im Markant-Markt am Drostenplatz kann man an Heiligabend und an Silvester von 7 bis 13 Uhr einkaufen. Der Rewe-Kaufpark an der Hönnetalstraße hat an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und an Silvester von 7 bis 18 Uhr geöffnet. In Garbeck gibt es noch den Dorfladen, der an Heiligabend und an Silvester von 7 bis 12.30 Uhr geöffnet hat. Der Mellener Landmarkt bietet in seinem SB-Kiosk jeden Tag rund um die Uhr diverse Lebensmittel an.

Tankstellen: Die Aral-Tankstelle an der B 229 in Langenholthausen bedient ihre Kunden an Heiligabend zwischen 6 und 18 Uhr und an den beiden Weihnachtstagen zwischen 8 und 22 Uhr. An Silvester ist die Tankstelle in der Zeit von 5 bis 22 Uhr und an Neujahr von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Shell-Tankstelle an der Hönnetalstraße in Balve ist an Heiligabend und Silvester von 6.30 bis 14 Uhr sowie am zweiten Weihnachtstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet; am ersten Feiertag und an Neujahr ist sie geschlossen.