Einen Sommerabend an der Lenne genießen

Von: Michael Koll

Gemütlich an der Lenne sitzen und den Sommerabend genießen: Dazu sind am Donnerstag alle Interessierten eingeladen. © Koll, Michael

Einen kurzweiliger Abend können Werdohler und Gäste aus anderen Städten am Donnerstag im Westpark erleben.

Werdohl - Manchmal sind Erfolgsformeln ganz simpel: Eine Einladung, ein Toilettenwagen, ein paar Aschenbecher und etwas Musik – fertig ist eine gleich auf Anhieb durchschlagende Veranstaltungsreihe. Unter dem Namen „Donnerstags an der Lenne“ luden die neue städtische Kulturbeauftragte Fabienne Glänzel, der Kulturausschuss-Vorsitzende Lutz Hoffmann (CDU) und der nicht mit ihm verwandte Joachim Hoffmann zum Picknick am innenstadtprägenden Fluss ein.

Jeder bringt sich Verpflegung und Sitzgelegenheiten mit

Zum Auftakt der neuen Reihe waren mehr als 50 Werdohler und auch Menschen aus umliegenden Städten zur Lennepromenade gekommen und verlebten einen überaus kurzweiligen Abend. Speisen, Getränke und Sitzgelegenheitetn hatten sie selber mitgebracht, der Rest ergab sich ganz von selbst.

Mit netten Leuten im Westpark

Initiatorin Fabienne Glänzel hatte damals schon überlegt: „Wenn jeder, der heute hier ist, auch nur einem weiteren Menschen davon erzählt, der dann nächstes Mal auch dabei sein möchte, wird es an der Dammstraße auch ein voller Erfolg.“ Am Donnerstag, 25. August, ist ab etwa 19 Uhr jeder herzlich in den Westpark eingeladen, an der Lenne mit anderen netten Leute auf der Wiese zu sitzen und bei schönem Wetter einen netten Abend zu verbringen.