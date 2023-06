„Manche schämen sich“: Werdohler Tafel versorgt rund 450 Kunden

Von: Carla Witt

Tafel-Leiter Carsten Schulz bedankt sich bei allen Spendern und allen Helfern. © Witt, Carla

„Sehr gerne“, antwortet die Seniorin auf die Frage der Tafel-Helferin, ob sie auch ein Toastbrot mitnehmen möchte. Die Werdohlerin, die gerade die gespendeten Lebensmittel in ihren kleinen Einkaufstrolley umpackt, ist gut gekleidet. Sie legt ganz offensichtlich Wert auf eine gut sitzende Frisur, ein gepflegtes Äußeres. „Man soll mir schließlich nicht ansehen, dass ich auf die Tafel angewiesen bin“, betont sie. Ihre Geschichte möchte die Rentnerin nicht erzählen – zu groß ist die Sorge, dass Bekannte Rückschlüsse auf ihre Identität ziehen könnten.

Werdohl – Tafel-Leiter Carsten Schulz und Diakonie-Helfer Thorsten Schulz sind mit solchen Reaktionen vertraut. „Manche schämen sich, weil sie zu uns kommen müssen, um über die Runden zu kommen.“ Besonders Senioren seien in dieser Beziehung sensibel. „Bei einigen geht das sogar so weit, dass sie lieber auf vieles verzichten, anstatt Tafel-Kunde zu werden.“

Dennoch seien immer mehr Menschen auf die Lebensmittelausgabe angewiesen, sagt Carsten Schulz. Schlange stehen die Kunden an diesem sonnigen Donnerstagmorgen nicht am Kirchpfad – doch das liegt am Ausgabesystem, das nach Nummern gestaffelt ist. Und an den Veränderungen, die während der Corona-Pandemie erforderlich waren: Früher konnten die Tafel-Kunden den Raum, in dem die Lebensmittel lagern, selbst betreten und sich von den Helferinnen ein Paket nach Wunsch zusammenstellen lassen. „Das war während der Pandemie natürlich nicht mehr möglich“, blickt Carsten Schulz zurück. Und da die eigentliche Ausgabe durch die Umstellung einfacher geworden sei, solle es nun dabei bleiben.

Allerdings müssen die ehrenamtlichen Helfer auch an diesem Donnerstag jede Menge Vorarbeit leisten: Große Melonen werden in Stücke geteilt und abgepackt, Kartoffeln und Brötchen portionsweise verpackt und insgesamt müssen etwa 120 Kisten zusammengestellt werden. Frischwaren, Obst und Gemüse nehmen zwei Werdohlerinnen kritisch in Augenschein. Einige Spargelbunde sortieren sie aus: „Schimmelige Lebensmittel werden entsorgt. Wir geben nur einwandfreie Waren ab.“ Routiniert drehen die Ehrenamtler ihre Runden im Lagerraum, packen Margarine, Milch, Marmelade, Nudeln oder Reis, Brot oder Brötchen, Gemüse, Obst, Tee und Müsli in die unterschiedlich großen Kunststoffkisten.

„Einzelpersonen bekommen eine kleine, Familien eine große Kiste“, lautet die Erklärung. Verderbliche Waren wie Wurst und Käse gibt es als Zugabe. „Gerade diese frischen Waren fehlen uns leider häufig“, bedauert Thorsten Schulz, nicht alle Kunden immer damit versorgen zu können.

Je nach Spendenlage – neben größeren Lebensmittel-Einzelhändlern, Discountern aus der Region und heimischen Bäckereien beliefern auch Drogeriemärkte die Tafel – können die Helferinnen auch Duschgel oder Shampoo dazu packen.

Bei der Ausgabe der Kisten – im Eingangsbereich werden Tische aufgebaut, darauf stellen die Helferinnen die fertig gepackte Kiste für den jeweiligen Tafel-Kunden – kommt auch dieses Mal noch etwas dazu: Ein Stofftier für kleinere Kinder, ein Paar gut erhaltene Schuhe, die bei einem Achtjährigen sichtlich für Begeisterung sorgen.

Die Sortier-Arbeit beginnt für die insgesamt zwölf Helfer schon am Morgen vor dem Ausgabetag. Bereits ab 7 Uhr fahren die Ehrenamtler dann jeweils mittwochs zu den Spendern, um Lebensmittel abzuholen. An diesem Donnerstag endet die letzte Tour erst gegen 9.30 Uhr am Kirchpfad. Innerhalb weniger Minuten werden die Lebensmittel ausgeladen, damit sie noch mit in einige Kisten sortiert werden können. „Um 10 Uhr kommen die ersten Kunden, gegen 15.30 Uhr ist dann Schluss“, berichtet Carsten Schulz.

Begrüßt werden die Menschen direkt im Eingangsbereich. Ein Ehrenamtler nimmt sie dort in Empfang. „Wer dort sitzt, muss manchmal auch ein dickeres Fell haben und Menschen abweisen“, erklärt Diakonie-Helfer Thorsten Schulz. Denn nur diejenigen, die zuvor einen Ausweis beantragt und erhalten haben, können bei der Ausgabe berücksichtig werden. Bevor dann die Kiste mit den Lebensmittel ausgehändigt wird, zahlen die Kunden ihren Obolus: Der Tafel-Einkauf wird mit einem Euro pro Erwachsenem berechnet. Für Kinder muss nichts bezahlt werden.

Gemüse, Obst und haltbare Lebensmittel: Ehrenamtliche Helfer packen im Lagerraum der Werdohler Tafel Kunststoffkisten, die später von den Kunden abgeholt werden. © Witt

„Momentan versorgen wir 140 Haushalte, das sind etwa 450 Menschen“, erzählt Carsten Schulz. Dahinter stecken viele unterschiedliche Schicksale: Senioren, die von Altersarmut betroffen sind, Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, Familien, die aus ihrer Heimat geflohen sind, weil sie von Krieg oder Hunger bedroht waren. Nicht immer bleiben diese Menschen dauerhaft Kunden der Tafel. Dass einige Auswege aus finanziellen Krisen finden können, freut die engagierten Helfer ganz besonders.

So berichtet Thorsten Schulz von einer jungen Frau aus Neuenrade mit zwei kleinen Kindern: „Der Vater war schwer erkrankt und hatte seinen Job verloren. Jetzt kam die Frau zu uns, um ihren Ausweis zurückzugeben, weil ihr Mann wieder gesund ist. Sie sagte, dass ihn jetzt jemand bekommen soll, der ihn dringender benötigt.“ Auch die Ukrainerin, die inzwischen einen Arbeitsplatz gefunden und sich aufrichtig für die Hilfe bedankt habe, ist dem Diakonie-Helfer im Gedächtnis geblieben.

Manchmal, so berichtet er, kämen Tafel-Kunden aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Ausgabe. „Weil sie zum Beispiel krank sind oder an einer Reha-Maßnahme teilnehmen.“ Das sei grundsätzlich kein Problem, allerdings sei eine Information an die Organisatoren dann notwendig. „Nicht jeder meldet sich ab, wenn beispielsweise ein Wohnortwechsel erfolgt. Deshalb sind wir auf Rückmeldungen angewiesen. Wer drei Monate nicht kommt, ohne sich abzumelden, der fliegt aus der Kundenliste und ist für ein Jahr gesperrt.“

Zusätzlich zur Tafel bietet das Diakonie-Team jeweils dienstags und donnerstags noch die „kleine Tafel“ an. Auch dort gilt: Wer Lebensmittel abholen möchte, muss vorab einen Ausweis beantragen und die Bedürftigkeit nachweisen. 30 Ausweise seien für die Ausgabe der überwiegend verderblichen Ware im Umlauf. „50 Menschen stehen vor der Tür“, sagt Thorsten Schulz. Er stellt fest: „Die Spendenbereitschaft der Werdohler ist enorm und begeistert uns immer wieder aufs Neue. Ohne diese Bereitschaft von Privatpersonen, Unternehmern, Gewerbetreibenden und Vereinen könnten wir nicht helfen.“

Doch nicht nur die Spender sind es, die das System Tafel stützen – ohne die ehrenamtlichen Helfer wäre ebenfalls Ende im Haus der Diakonie. Und weil immer mehr Menschen Hilfe brauchen, werden auch immer mehr Helfer gesucht. „Wir suchen dringend Ehrenamtliche, die sich vorstellen können, drei bis vier Mal im Monat Lebensmittel zu sortieren und eventuell auch auszugeben“, sagt Carsten Schulz.

Tafel-Leiter Carsten Schulz ist unter Tel. 0 23 92/8 07 89 01 oder Handy 01 74 / 8 39 49 40 erreichbar. Momentan ist der Aufnahme-Stopp aufgehoben. Bedürftige sollten einen Termin vereinbaren, um einen Kunden-Ausweis zu beantragen. Auch Männer und Frauen, die bereit sind, sich ehrenamtlich bei der Tafel zu engagieren, können sich telefonisch bei Carsten Schulz melden.