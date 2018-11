Baby-Massage fördert Bindung zu Eltern

+ © Witt Zufriedene Mütter und zufriedene Babys: Familien-Kinderkrankenschwester Christiane Frebel (Mitte) und Veronika Breitkopf, Netzwerkkoordinatorin für den Bereich Frühe Hilfen bei der Stadt Werdohl, freuen sich, dass der Kursus gut angekommen ist. © Witt

Werdohl - Sie ist entspannungsfördernd, kann deshalb sogar bei Verdauungsbeschwerden helfen – und kommt bei den kleinen Menschen sichtlich gut an: die Babymassage. Der erste Kursus in der Kindertagesstätte Gernegroß in Werdohl ist nun beendet.