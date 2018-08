Eine Attraktion weniger: DJK gibt Sterngolf auf

Werdohl - Die Sterngolf-Anlage der DJK TuS Westfalia Werdohl 1920 ist Geschichte. Vor einem Jahr im Sommer hatte der Vorstand beschlossen, die Anlage direkt neben dem Freibad Ütterlingsen aufzugeben und die vom Bäderbetrieb gepachtete Fläche wieder zurück zu geben.

In den vergangenen zwei Wochen wurden die Betonbahnen weggerissen, noch ein paar Erdarbeiten sind nötig, dann wird eingesät und nichts erinnert mehr an das frühere Freizeitvergnügen.

Bäderbetriebs-Geschäftsführer Frank Schlutow war das alles gar nicht recht. Er musste die Fläche zurücknehmen und hat jetzt für die Bäderbetriebe zusätzliche Kosten am Bein.

Bäderbetriebe haben mehr Kosten

Der Rückbau der Fläche durch die Werdohler Firma Bebis muss bezahlt werden, ebenso die Herrichtung und dauerhafte Pflege. Davon komme kein einziger Freibadbesucher mehr, so argumentiert Schlutow nach wie vor. Mehr Kosten bei gleichbleibenden Einnahmen, so ist die Rechnung des Kaufmanns.

+ Die Fläche der ehemaligen Sterngolf-Anlage wird später einmal zur Liegewiese für das Freibad und das geplante Hallenbad.

Für den geplanten Neubau des Hallenbades in Ütterlingsen sei die Fläche ebenfalls nicht nötig gewesen. Auf keinen Fall soll der Eindruck entstehen, die Sterngolf-Anlage fiele dem Hallenbad-Neubau zum Opfer: Das eine habe mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der Freizeitverein DJK konnte sich Pflege und Unterhalt der Anlage und des Gebäudes nicht mehr leisten, so hieß es bei der Jahreshauptversammlung. Es fand sich niemand mehr, der ehrenamtlich Eintritte kassieren und Bälle und Schläger ausgeben wollte. Schon in der Saison 2017 war das so, zuletzt war die Anlage im Sommer 2016 geöffnet.

Bahnen zerbrochen und zerkleinert

Die Mitarbeiter der Firma Bebis hatten den Abriss-Auftrag schon länger, waren aber erst in diesen Tagen dazu gekommen. Es eilt ja auch nicht. Die etwa 20 Betonbahnen wurden aufgenommen, zerbrochen und zerkleinert. Sie werden als Straßenbaumaterial wieder verwendet. Einige Bäume auf der Freifläche sollen im Herbst gefällt werden, einige bleiben stehen. Die Gruben der Betonbahnen werden mit Mutterboden verfüllt. Die ganze Fläche wird so hergerichtet, dass sie mit einem Aufsitzmäher gepflegt werden kann. Auch die teilende Hecke kommt weg. Das Vereinsheim soll erst einmal stehen bleiben.