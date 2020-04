Einbrüche in Spielhallen im MK: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Wer kennt diesen Mann?

+ © Polizei Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Polizei

Werdohl – In gleich zwei Spielhallen in Werdohl wurde in der Nacht auf den 24. September 2019 eingebrochen. Weil nach den Taten an der Derwentsider Straße und an der Bahnhofstraße der Täter weiterhin flüchtig ist, hat die Polizei jetzt ein Fahndungsfoto des Verdächtigen veröffentlicht.