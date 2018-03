Einbrecher scheitern an stabiler Metalltür

+ © Griese Die Gaststätte Zum Spiegel war erneut das Ziel von Einbrechern. © Griese

Werdohl - Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in eine Gaststätte in der Werdohler Innenstadt einzudringen. Der Fall weist auffällige Parallelen zu einem Einbruch auf, der sich zu Jahresbeginn ereignet hat.