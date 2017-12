Einbrecher hebeln in Werdohl Spielautomaten auf

+ © Griese Das Bizim-Café an der Freiheitstraße hatte am frühen Dienstmorgen ungebetene Gäste. © Griese

Werdohl - In einer Spielhalle an der Freiheitstraße haben Einbrecher vermutlich am frühen Dienstmorgen (5. Dezember) Beute gemacht. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.