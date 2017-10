Zwei Einbrüche in ein und demselben Haus

Werdohl - Die Polizei sucht Einbrecher, die in der Werdohler Innenstadt und in Ütterlingsen ihr Unwesen getrieben haben.

Unbekannte hätten zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen ein Garagentor an der Goethestraße aufgehebelt, berichtet die Polizei. Ob der oder die Täter auch Beute gemacht haben, sei nicht bekannt. Sie seien unerkannt geflüchtet und hätten und mindestens 300 Euro Sachschaden hinterlassen.

An der Danziger Straße hätten Unbekannte am Montag zwei Wohnungen in ein und demselben Mehrfamilienhaus aufgebrochen, berichtet die Polizei weiter. Sie hätten die Wohnräume Wohnräume durchwühlt und nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Schmuck entwendet. An den Türen sei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Werdohl unter Tel. 02392/93990 entgegen.