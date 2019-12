Einbrecher klauen Handys bei EP Schröder

Werdohl – Unbekannte Einbrecher haben Handys aus einer Vitrine im Elektrofachgeschäft EP Schröder am Colsman-Platz gestohlen.

Am Freitag um 2.53 Uhr in der Früh meldete ein Zeuge der Polizei laute Geräusche im Bereich des Geschäfts. Als die Beamten eintrafen, waren zwar keine Personen mehr anzutreffen, aber in der Eingangstür war die Scheibe zerschlagen worden.

Die Polizisten stellten fest, dass die Einbrecher offensichtlich aus einer Vitrine Handys geplündert hatten. Die Einsatzstelle wurde noch in der Nacht den Besitzern übergeben. Die Polizei fragt jetzt, ob jemand in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge hat sich wegbewegen sehen.

Die Wache Werdohl ist für Zeugenaussagen unter der Rufnummer 0 23 92/9 39 90 zu erreichen.