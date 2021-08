Einbrecher erfolgreich: Bargeld erbeutet

In Werdohl

Einbrecher schlugen am Montag an der Straße Am Krähenacker in Werdohl zu und erbeuteten aus einem Wohnhaus Bargeld.

Zwischen 7 und 15 Uhr schlugen die bislang noch unbekannten Täter eine Scheibe ein und durchsuchten die Wohnräume.

Mit ihrer Beute flüchteten sie dann ungesehen vom Tatort. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Werdohl unter Tel. 0 23 92 / 9 39 90 entgegen.

Die Polizei weist auf ihr Angebot der kostenlosen Beratung zum Thema Einbruchschutz hin. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Tel. 02372/90995510 oder 5511. Einige Tipps und Hinweise gibt es auch online unter www.polizeiberatung.de.