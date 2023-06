„Fünfter Adler in diesem Jahr“: Tischlerei Schütt beliefert heimische Schützenvereine

Von: Ina Hornemann

Vorstand und Königspaar des Werdohler Schützenvereins haben den Adler von Tischlermeister Josef Schütt (rechts) abgenommen und für gut befunden. Die von ihm hergestellte Holzscheibe wird für das Jugendschießen verwendet. © Hornemann

Die Tischlerei Josef Schütt fertigt seit 23 Jahren den Werdohler Schützenadler.

Werdohl – Volker Brahmsiepen kennt das Gefühl, wenn der Werdohler Schützenadler fällt, ganz genau: „Eigentlich ist es unbeschreiblich“, schildert er den Moment, wenn das Herz einen Schlag aussetzt und dann wieder einen mehr macht. Für jenen Moment der Euphorie ist seit 23 Jahren Tischlermeister Josef Schütt verantwortlich. So lange schon stellt er für den Werdohler Schützenverein den Adler her.

Der Adler blickt ein wenig neckisch. Jedes Gesicht sieht anders aus, aber nie zum Fürchten. Manche Vereine bemalen ihre Vögel aber auch selbst. © Hornemann, Ina

Mit den Anforderungen an das Tier ist Josef Schütt bestens vertraut. Es braucht gemischte Hölzer, handwerkliches Geschick und etwas Farbe, um einen eleganten Adler zu bauen. Dicker als vier Zentimeter darf er nicht sein. Das schreiben die Regeln fürs Kleinkaliberschießen vor, das der Werdohler Schützenverein bei der Suche nach dem nächsten Regenten durchführt. Josef Schütt fragt solche Details ab, denn er bedient in seiner Werkstatt an der Gildestraße stets mehrere Schützenvereine. „Das hier ist mein fünfter Adler in diesem Jahr“, erklärt er. Zwei hat er für Plettenberg hergestellt, einen für Deilinghofen, einen für Eveking und nun den für die Werdohler Mitte. Die neckische Gesichtsbemalung an dem sechs Kilo schweren Tier hat diesmal eine Kollegin in der Werkstatt übernommen. „Das sieht nie gleich aus. Jeder Adler guckt individuell, hat unterschiedliche Kerben und Federzeichnungen. Da ist nie einer identisch mit dem anderen“, berichtet Schütt.

Kreativ werden

Nicht jeder Verein bestellt seine Vögel mit Bemalung. „Es gibt durchaus Schützen, die ihn selbst gestalten wollen“, so Schütt. Ein wenig selbst kreativ werden die Schützen auch: Sie haben eine Holzscheibe mit vier Segmenten bestellt, die sie selbst beschriften, bemalen oder bekleben möchten, um den Aspiranten für den Titel Jungschützenprinz oder Jungschützenprinzessin Orientierung zu geben. Kinder ab 12 Jahre können am diesjährigen Königsschießen teilnehmen und zwar ganz problemlos, wenn ihre Erziehungsberechtigten anwesend sind und ihr Einverständnis vor Ort gegeben haben. „Alternativ brauchen wir eine schriftliche Bescheinigung“, erklärt der Vorstand, der sich am Donnerstag in der Tischlerei Schütt persönlich von der Qualität des Adlers überzeugen konnte. Mit dabei war das amtierende Königspaar Volker Brahmsiepen und Heike Rausch. Die Regenten haben pünktlich zum Fest ein neues Emblem mit ihren Namen für die Königskette bekommen, hergestellt von der Lüdenscheider Firma Steinhauer und Lück. Damit sind aktuell 33 dieser kostbaren Erinnerungsstücke an die Regentschaft an der Kette. Sie ist so schwer, dass sie bereits einmal geteilt werden musste. Knapp 70 weitere Abzeichen sind aktuell nicht sichtbar, wenn der König im vollen Ornat marschiert.

Der Regent kommt aus der dritten Kompanie

Sicher ist, dass der neue König in diesem Jahr aus der dritten Kompanie stammen wird. Aspiranten gibt es schon. Die amtierende Königskompanie ist die Vierte. Deren Mitglieder und natürlich auch die aus allen anderen dürfen die Jagd auf Apfel, Krone, Zepter und beide Flügel machen.

Das neue Emblem von Volker Brahmsiepen und Heike Rausch für die Königskette. © Hornemann, Ina

Das Schießen selbst ist keine ganztägige Veranstaltung. Innerhalb von zwei bis vier Stunden sollte der Adler fallen, mehr als 666 Schuss hat es noch nie gebraucht, um ihn zu bezwingen. Volker Brahmsiepen, der ihn mit dem 272. Schuss holte, erinnert sich bestens an den Moment: „Er drehte sich, pendelte aus und dann fiel er. Das war so spannend, so aufregend. Es ist wahrhaftig ein Traum in Erfüllung gegangen damit. Wir hatten eine so schöne Regentschaft mit vielen tollen Kontakten, die wir knüpfen konnten. Die Zeit wollen wir nicht missen!“

Schützenfest

Das Werdohler Schützenfest findet vom 30. Juni bis 3. Juli statt. Das Vogelschießen beginnt am Montag, 3. Juli, um 10 Uhr. Auf der Internetseite www.come-on.de berichten wir davon in einem Live-Ticker.