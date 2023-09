An einer Stelle gibt es „Luft nach oben“: Landtagspräsidenten besuchen Haus der Diakonie

„Landtag lokal“

+ © Wiechowski, Jona Landtagspräsident André Kuper, zweite Vizepräsidentin Berivan Aymaz und Vizepräsident Christof Rasche im Gespräch. © Wiechowski, Jona

Die volle Ladung „Landtag lokal“ gab’s am Montagnachmittag im Haus der Diakonie: Landtagspräsident André Kuper (CDU), Vizepräsident Christof Rasche (FDP) und die zweite Vizepräsidentin Berivan Aymaz (Bündnis 90/Die Grünen) unterhielten sich mit den Menschen, die die umfangreichen Angebote am Kirchpfad 1 aufrecht erhalten. Carsten Schulz, Thorsten Schulz, Ulrike Schiller und Heike Schaefer gaben Einblicke in ihre Arbeit.

Werdohl – Davon, wie vielfältig das Haus der Diakonie genutzt wird, konnten sich die drei Politiker nach einem kurzen Gespräch selbst überzeugen. Bei einem Rundgang lernten sie den bestens sortierten Verkauf kennen, wo Trödel und Second-Hand-Kleidung, aber beispielsweise auch Elektrogeräte an den Mann gebracht werden. Nur, weil es hier günstig sei, heiße das noch lange nicht, dass hier schlechte Ware verkauft werde, erklärte Tafel-Leiter Carsten Schulz. Das Landtags-Trio war jedenfalls ganz angetan von Auswahl und Qualität und warf anschließend einen Blick in das Tafel-Lager mit den Lebensmitteln. 130 Haushalte werden bei der großen Ausgabe regelmäßig mit Essen versorgt, hatte Schulz vorher erklärt. Gut angenommen werde im Haus der Diakonie beispielsweise auch der wöchentliche Mittagstisch, bei dem sich Menschen treffen und gemeinsam essen können. Es sei richtig toll zu sehen, was sich hier in inzwischen entwickelt habe, erklärte Tafel-Helfer Thorsten Schulz.

+ Hier wirft Landtagspräsident André Kuper gerade einen Blick auf die Boxen mit den gesammelten Lebensmitteln. © Wiechowski, Jona

Auch auf den Grund des Besuchs kam die Runde zu sprechen, der sich in ganz NRW schlechtesten Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2022 wiederfindet. Kuper hatte erklärt, dass er sich Sorgen um die Demokratie mache. Mehr Bürgerkontakte seien da eine Maßnahme, was nicht zuletzt durch „Landtag lokal“ gelingen soll. Der Besuch am Montag sei ein symbolisches Dankeschön in Präsenz.

Ehrenamt zeichne unser Land aus, hatte Berivan Aymaz erklärt, die sich informierte, wie es beim Ehrenamt mit der Integration aussieht, beziehungsweise inwiefern Menschen mit Migrationshintergrund dabei sind. Hier gebe es noch „Luft nach oben“, hieß es.

+ Tafel-Leiter Carsten Schulz zeigte den Verkauf, in dem viele gut erhaltene Waren angeboten werden. © WIECHOWSKI

Bevor die drei Berufspolitiker wieder in ihre drei Limousinen stiegen, überreichten sie Bücher und Schokolade als kleines Präsent an ihre Gesprächspartner und machten sich auf zum nächsten Termin.