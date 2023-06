Ein schreiendes Schaufenster zum Protesttag der Apotheken

Von: Ina Hornemann

An der Werdohler Stadt-Apotheke ist die Teilnahme am bundesweiten Protesttag nicht zu übersehen. Apotheker Horst Jakobi und sein Team erläutern auch die Beweggründe für die eintägige Schließung. © Hornemann

Bundesweiter Protesttag der Apotheken: In Werdohl machen alle mit

Werdohl – Horst Jakobis Schaufenster protestiert am lautesten, doch ausgerechnet er wird am Mittwoch die Stadt-Apotheke öffnen müssen. Das ist dem verpflichtenden Notdienst geschuldet, für den der Werdohler Apotheker eingeteilt ist. „Aber ich werde in dunklen Geschäftsräumen arbeiten und nicht den Eindruck hinterlassen, als ob alles normal wäre. Das ist es nämlich nicht!“ sagt er mit Nachdruck. Alle seine Kollegen machen mit.

Olaf Lüdtke wird noch eine Stunde Notdienst am Mittwoch haben und dann die Fortuna-Apotheke schließen. Kenan Karakas wird die Neue Apotheke ganz geschlossen lassen und Oliver Schwarz die Bahnhofsapotheke ebenso. „Das ist ein Punkt, in dem sich die Kollegen kreisweit einig sind“, erklärt Oliver Schwarz. Ihre Probleme sind nämlich alle gleich: Die Krankenkassen zahlen zu wenig Geld pro Medikamentenpackung. „Das Geschäft trägt sich so nicht“, erklärt Apotheker Olaf Lüdtke. „Wir müssen das durch andere Leistungen kompensieren bei nicht angepassten Honorarangleichungen und ausbleibendem Inflationsausgleich. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, die Krankenkassen zu finanzieren“, bringt er auf den Punkt, was auch seine Kollegen umtreibt.

Oliver Schwarz’ Alltag in der Bahnhofsapotheke „hat nichts mehr mit meinem ursprünglich erlernten Beruf zu tun“, berichtet er. Er ist mittlerweile mehr Einkäufer als alles andere. „Man sucht den ganzen Tag einem einzigen Präparat hinterher und wenn man Pech hat, kriegt man es nicht erstattet, weil es aus dem Ausland kommt“, ergänzt er. Ein ganz klein wenig vom Apothekerberuf kam wieder durch, als die Fieberpräparate nicht lieferbar waren und er Zäpfchen und Säfte selbst wieder herstellte. „Für die ist aber keine Kasse aufgekommen und ich musste sie zum vielfachen Preis eines industriell hergestellten Produkts an die Kunden abgeben. Die schreien dann ja nicht Hurra bei solchen Preisen. Verständnis für die Gesamtsituation habe ich nicht mehr. Deutschland war einst die Apotheke der Welt. Jetzt muss nur noch der Hersteller von Plastiktüllen für Tuben ausfallen und schon bekommen wir das darin abgefüllte Medikament nicht mehr...“

Den Notdienst muss Horst Jakobi anbieten am Mittwoch. Allerdings arbeitet er in der abgedunkelten Apotheke. © Hornemann, Ina

Kritisch wird das bei dringend benötigten Medikamenten wie Insulin. „Dann müssen wir Rücksprache mit dem Arzt halten und ein anderes Präparat herausgeben“, schildert Gökcen Murat, Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte in der Neuen Apotheke. „Für Chroniker fehlt aktuell ganz viel auf dem Markt und bestimmte Antibiotika sind auch nicht erhältlich.“

Eine Erfahrung, die auch Oliver Schwarz macht und sich fragt, ob die Gesundheitspolitiker denn gar nicht nachrechnen könnten, dass eine medikamentöse Neueinstellung von Patienten wieder neue Kosten verursache bei den Krankenkassen.

Horst Jakobi, der mit seinem Team in den Schaufenstern der Stadt-Apotheke sehr offensiv auf den Protesttag aufmerksam macht, könnte jungen Leuten gar nicht mehr dazu raten, noch eine Apotheke zu betreiben. „Ich mache es auch nur noch bis zur Rente unter den bestehenden Bedingungen. Schade um einen an sich wirklich schönen Beruf, der von der Politik so kaputt gemacht wird. Und Herr Lauterbach hat ja noch vor dem bundesweiten Protesttag angekündigt, dass sich an den Vergütungen nichts ändern wird. So wird die Branche weiter sterben. Jeden Tag geben Kollegen auf.“

400 weitere Schließungen von Apotheken werden für das Jahr 2023 erwartet. So steht es auf den ergänzenden Info-Plakaten, die auf den Protesttag aufmerksam machen. Die da gestellten Fragen gehen auch auf die Klischees ein, die Apothekern zugewiesen werden: „Aber die fahren doch alle Porsche?“ „Und das Masken- und Testgeld?“

Auch Jakobi sieht den Porsche nicht – und viel Zeit zum Fahren hätte er nicht in Anbetracht von so mancher 36-Stunden-Schicht, die bei 26 Notdiensten im Jahr anfällt. „Wir leben nicht vom Umsatz. Das wäre ja auch zu schön! Ich verkaufe hier ein Medikament, das 8000 Euro kostet. Das muss ich sechs Wochen lang vorfinanzieren und davon bleiben 290 Euro übrig“, erklärt er.

Ohne approbierten Apotheker im Haus kann darüberhinaus nicht geöffnet werden. „Einer Vertretung muss ich 65 Euro die Stunde zahlen. Und meine festen Kräfte arbeiten erstens nicht umsonst und müssen zweitens auch angepasste Gehälter bekommen. Wenn die mir weglaufen, sieht es düster aus. Der Personalmarkt ist so leer wie nie zuvor!“