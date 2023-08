Hilfe im Erdbebengebiet: Prägender Einsatz für die Menschlichkeit

Von: Maximilian Birke

Teilen

Dieser Junge verlor beim Erdbeben seine Eltern. Er unterstützte die Helfer als Dolmetscher, sie kümmerten sich um ihn. © Privat

Diese Bilder und Erlebnisse wird Selattin Alptekin so schnell nicht vergessen: Kurz nach dem folgenschweren Erdbeben in der Türkei ist der 45-jährige Werdohler in die betroffene Region gereist, um dort zu helfen.

Werdohl/Kahramanmaras – „Es hat erst ein bisschen gedauert, bis ich das Ausmaß dessen verstanden habe, was dort passiert ist. Als mir bewusst wurde, dass es hier nicht um ein normales Erdbeben ging, sondern die Lage viel schlimmer ist, habe ich mir gesagt: Du siehst jetzt zu, dass du dorthin kommst, um zu helfen.“

Große Betonbrocken, freiliegender Bewehrungsdraht, Risse in Gebäuden: Die entstandenen Schäden sind umfassend und schwer zu übersehen. Viele Menschen wurden unter Trümmern verschüttet. © Privat/Alptekin

Selattin Alptekin ist gelernter Notfallsanitäter und Ausbildungskoordinator für den Rettungsdienst des Märkischen Kreises. Entsprechend war es vor allem sein medizinisches Fachwissen, das er vor Ort einbringen wollte. Zusammen mit Dr. Hikmet Dogan, der einige Zeit als Notarzt tätig war und heute eine Praxis für innere Medizin an der Bahnhofstraße in Werdohl betreibt, brach Alptekin auf.

Mit dem Flugzeug nach Antep

Von Düsseldorf aus ging es mit dem Flugzeug nach Antep und von dort im Auto weiter nach Kahramanmaras, eine Stadt so groß wie Dortmund, rund 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. „Unsere Fahrer waren Privatleute, die ihre Autos zur Verfügung stellten, um die Menschen zu transportieren“, berichtet Alptekin. „Die Hilfsbereitschaft vor Ort war riesig.“

Angefangen hatte das Helferteam mit der Versorgung von Wunden, die bei Grabungsarbeiten entstanden waren. Später betrieben sie eine notdürftige Apotheke und versorgten die Menschen mit Arzneien. © Privat

In der Erdbebenregion unterstützten die Helfer aus dem Märkischen Kreis zunächst Suchtrupps, die unter den Trümmern zusammengefallener Häuser nach Überlebenden suchten. Dabei gruben sie nicht selbst mit, sondern kümmerten sich um Verletzungen, die andere Helfer sich bei ihrem Einsatz zuzogen.

„Wir haben die Wunden versorgt und verbunden. Viel mehr ging es bei unserem Einsatz aber um psychische Unterstützung“, berichtet Alptekin.

Vielen Betroffenen sei unvorstellbares Leid widerfahren. „Ich habe eine Frau kennengelernt, die innerhalb von fünf Stunden fünf ihrer Kinder und ihren Ehemann tot identifizieren musste.“ Auch für die Helfer sei es nicht leicht gewesen, mit den Situationen vor Ort umzugehen.

„Man stand dort in einem der betroffenen Gebiete: An einer Stelle trauerten Angehörige um ihre Toten, während wenige Meter weiter Menschen lebend aus den Trümmern befreit wurden. Dort herrschte große Freude und die Menschen lagen sich gegenseitig in den Armen“, beschreibt Alptekin schnelle Wechsel zwischen den Emotionen, die durchaus kräfteraubend sein konnten.

Dieser Junge verlor beim Erdbeben seine Eltern. Er unterstützte die Helfer als Dolmetscher, sie kümmerten sich um ihn. © Privat

Insgesamt hielten sich die Helfer aus Werdohl neun Tage in Kahramanmaras auf. Sie bauten vor Ort eine Art Apotheke auf, in der sie Betroffene mit Medikamenten versorgen konnten. Die Präparate kamen aus verschiedenen Ländern als Hilfslieferungen in die Türkei, viele aus Russland. Vor Ort mussten sie von Fachkundigen sortiert werden und dann an die Verletzten oder Erkrankten weitergegeben werden.

Helfer auch mit handwerklichem Geschick

In der Türkei lernten Alptekin und Dogan noch weitere Helferinnen kennen, mit denen sie im Team zusammenarbeiteten. Das waren die Hebammen Yasemin Özen und Caroline Brünger sowie die Ärztin Dr. Seda Özbek-Tuncer. „Vielen Helfern ging es wie mir“, beschreibt Alptekin.

„Ihnen wurde klar, dass sie Fähigkeiten haben, die vor Ort gebraucht werden, und sie haben sich sofort auf den Weg gemacht.“ Das betraf medizinische Helferinnen und Helfer ebenso wie Menschen, die zum Beispiel handwerkliches Geschick mitbrachten und beim Aufbau eines Versorgungsnetzes unterstützen wollten.

Die Helfergruppe aus Deutschland, die in Kahramanmaras zusammenfand: (v.l.) Dr. Hikmet Dogan, Yasemin Özen, Selattin Alptekin, Caroline Brünger und Dr. Seda Özbek-Tuncer. © Privat

Die Hebammen waren gekommen, um schwangere Frauen zu unterstützen und möglicherweise auch Kinder zur Welt zu bringen. Letzteres passierte während des Aufenthaltes in Kahramanmaras zwar nicht, wohl aber untersuchten und versorgten sie in einer mobilen Versorgungsstation Neugeborene auf Erkrankungen.

Hebammen retten Säugling das Leben

In einem Radiointerview berichtet Hebamme Caroline Brünger: „Man kann sich nicht vorstellen, wie unsere Klinik hier aussieht. Wir sind zwischen Kartons, die meterhoch aufgebaut sind, haben Biertische mit ganz vielen Medikamenten darauf und ein kleines Zelt, in dem wir die Untersuchungen machen.“ Doch die Gegebenheiten reichten aus, um mindestens einem Säugling mit akuten Beschwerden das Leben zu retten.

„Es war phänomenal, von woher Hilfe in die Türkei kam“, erzählt Alptekin weiter. Hilfsorganisationen aus Deutschland und aus Griechenland seien vor Ort gewesen, die Ukraine habe Zelte geschickt und sogar Somalia entsendete einen Suchtrupp ins Erdbebengebiet.

Es sei in überwältigender Art und Weise um die Menschlichkeit gegangen – um die Hilfe untereinander, ganz gleich welcher Herkunft oder Überzeugungen man war, schildert Alptekin. „Jeder Mensch, der ein Herz hat, das schlägt, ist mehr wert“, ist er persönlich überzeugt. Trotz aller schlimmen Bilder und Eindrücke habe er die Mentalität vor Ort als schön empfunden, die von Hoffnung, Empathie und Tatendrang geprägt war.

Auch verletzte Vierbeiner brauchten Hilfe: Darum kümmerten sich Alptekin und das Helferteam aus Deutschland zwar nicht, wohl aber fanden die Tiere andere Menschen, die sie versorgten und pflegten. © Privat

Positiv sei auch gewesen, dass die Betroffenen vor Ort dank vieler Hilfsorganisationen nicht hungern mussten. So habe es beispielsweise Suppenküchen und Essensausgaben in der Polizeistation und der Moschee gegeben.

Kaputtes Versorgungsnetz erschwert Hygiene

Schwierig gestaltete sich dagegen die Hygiene: Fehlende Toiletten und Duschen, zerstörte Wasserleitungen – Infektionskrankheiten machten sich in der Folge breit. Zunächst seien es einfachere Magen-Darm-Erkrankungen und Erkältungen gewesen, später wurde auch eine Behandlung der Infekte mit Antibiotika notwendig. Umso wichtiger, dass die Betroffenen in der Apotheke der Helfer aus dem Märkischen Kreis versorgt werden konnten.

Was nimmt man von so einer Hilfsmission mit, außer Bildern, die man wohl nie wieder vergessen wird? „Es ist eine wichtige Erfahrung für das Leben, durch die sich wirklich das Denken verändert“, sagt Alptekin.

Gebäude liegen in Schutt und Asche: Das Erdbeben in der Türkei hatte schwere Folgen. © Privat

„Wenn man zurückkommt und sieht, wie gut es uns eigentlich geht und welchen Luxus wir haben – man lernt es ganz anders zu schätzen.“ Für sich selbst könne er sagen, dass er einen Teil von sich in der Erdbebenregion zurückgelassen habe: „Man hat jetzt eine Beziehung zu der Region und fühlt sich verbunden. Zu mindestens drei Familien halte ich weiterhin Kontakt und auch in unserem Helferteam sind Freundschaften entstanden.“

Für sich selbst sagt er, dass er sich jederzeit wieder auf Hilfsmission begeben würde, wenn dies erforderlich wird. Auch Spenden würden den Betroffenen aber helfen. Wichtig sei es, dass solche Katastrophen und ihre Folgen auch nach der ersten Nachrichtenwelle nicht in Vergessenheit geraten – und dass die Hilfe nicht abreißt.