„Kostbar wie Edelsteine“: Grundschule verabschiedet 41 Jungen und Mädchen

Von: Ina Hornemann

Trotz widriger Lernumstände in der Coronazeit sind die Abschlussschüler zu verantwortungsvollen jungen Leuten herangewachsen. © Hornemann

Britta Schwarze glaubt fest an ihre Schüler: „Ihr schafft das und ich möchte, dass ihr mir nachsprecht: Wir schaffen das!“ richtete die Schulleiterin der Martin-Luther-Grundschule das Wort an die beiden Abschlussklassen mit 41 Kindern, die nun einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

Werdohl – „Freunde kann nur finden, wer Freund ist. Und Freund seid ihr alle!!“ Viel Lob und Wertschätzung klang aus den Worten von Britta Schwarze heraus, als sie ihre eigene Klasse und die ihrer Konrektorin Claudia Jüttner verabschiedete. Die Jungen und Mädchen sind ein beeindruckender Abschlussjahrgang: Sie hatten gerade mal ihre ersten Lese- und Rechnenerfahrungen gemacht, als sie vom Klassenzimmer ins „Homeoffice“ geschickt wurden. Das hat allerdings auch zu einer enormen Entwicklung von Empathie und Rücksichtnahme geführt. Als die Kinder – mittlerweile wieder im Klassenverband vereint – von den schweren Erdbeben in Syrien und in der Türkei erfahren hatten, waren sie es, die sich einen Filmdreh einfallen ließen, um Spenden zu sammeln.

Es hatte einige schöne Momente gegeben in der Schulzeit, an die in Wort und Bild erinnert wurde. Britta Schwarze weiß aber auch um schlechte Tage, die da waren und die kommen werden: „Deshalb haben wir euch als Abschiedsgeschenk Achatscheiben besorgt. Sie sind kostbare Edelsteine wie ihr. Und sie sehen aus wie ein aufgeschnittener Baumstamm, dem man auch die guten und auch die schlechten Zeiten ansehen kann“, so Schwarze. Damit auch schlechte Tage überstanden werden können, gab’s zusätzlich Power in Form von Traubenzucker und ein symbolisches Pflaster im Säckchen, die mit den liebevoll von den Drittklässlern gestalteten Zeugnismappen ausgegeben wurden.

Zu „An Tagen wie diesen“ führten die scheidenden Viertklässler eine Body-Percussion auf. © Hornemann, Ina

Die Abschlussklassen selbst brachten ihren Klassenlehrerinnen ebenfalls viel Anerkennung und Dankbarkeit entgegen. Für sie, ihre Eltern, Geschwister und jüngeren Mitschüler wurde gesungen und getanzt. Zum Mitmachen lud eine „Body Percussion“ ein, die zum Tote Hosen-Hit „An Tagen wie diesen“ aufgeführt wurde.

Einen kleinen christlichen Impuls inklusive Segen schenkte Pfarrer Martin Buschhaus den Kindern. Ein Teil von ihnen wird mit bewährten Schulfreunden an die weiterführenden Schulen gehen, manche treten ihre Reise ohne bekannte Gesichter an. „Aber ich weiß, dass jeder von euch ankommen wird!“ betonte Britta Schwarze. Sie hatte bereits am Dienstag eine Schulversammlung auf dem Schulhof geleitet. Die jüngeren Jahrgänge wünschten den Viertklässlern bei dieser Gelegenheit viel Glück und ihren weiteren Mitschülern und Lehrern schöne Sommerferien. Mit einem schwungvollen „I wake up in the morning with the sun in the heart“ unter der Leitung von Marion Jeßegus war der Tag gestartet worden. Anschließend wurden die Sieger des Vorlesewettbewerbs und der Mathematikolympiade geehrt und alle Kinder, die tatkräftig die Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien unterstützt hatten.

Die scheidenden Präsidenten des Schulparlaments gaben einen Bericht ab und beschenkten stellvertretend für alle Viertklässler die Kinder der Klassen 1 bis 3 mit selbst hergestellten Garderobenhaken. Britta Schwarze bedankte sich beim Förderverein für die Unterstützung von vielen Aktionen in diesem Schuljahr und wünschte allen Kindern, Eltern und Lehrern erholsame Ferien.