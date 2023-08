Ein Christ flieht aus dem Iran: „Ich wurde immer wieder geschlagen“

Von: Michael Koll

Mostafa Baseri-Salehi schilderte in der Friedenskirche, was Christen im Iran erleiden würden. © koll

„Folter, Haft und Hinrichtung erleben Christen im Iran“, schildert Mostafa Baseri-Salehi. Nicht nur erzählt er von seinem Heimatland, er spricht auch aus Erfahrung. Er selbst habe vor Verfolgung fliehen müssen. Seit Dezember 2018 ist er in Deutschland.

Werdohl – Am Sonntag berichtete er beim Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche von seinen Erlebnissen. Pfarrer Dirk Grzegorek griff diese in seiner Predigt auf und rief in die gut gefüllte Kirche: „Es ist für uns manchmal wie selbstverständlich, uns in Freiheit treffen zu können.“

Christen im Iran: Offiziell geschützt Offiziell gilt im Iran, einem muslimischen Gottesstaat, Religionsfreiheit. Andere Religionen, auch die Christen, dürfen jedoch nicht missionieren. Die Bekehrung zum Christentum gilt als Gotteslästerung, darauf steht im Islam die Todesstrafe. Besonders seien Konvertiten, also ehemalige Muslime, die zum Christentum übergetreten sind, von Repressalien betroffen, teilt die Organisation „Open Doors“ mit. Diese setzt sich für verfolgte Christen weltweit ein. „Leiter von Gruppen solcher christlicher Konvertiten sowie Gemeindeleiter und einfache Mitglieder anderer Denominationen und Kirchen, die christliche Konvertiten unterstützen, werden verhaftet, vor Gericht gestellt und wegen ,Verbrechen gegen die nationale Sicherheit’ zu langen Haftstrafen verurteilt. Die traditionellen armenischen und assyrischen Kirchen sind zwar durch den Staat anerkannt und geschützt, ihre Mitglieder werden jedoch als Bürger zweiter Klasse behandelt und sie leiden unter rechtlicher Diskriminierung“, heißt es auf der Internetseite der Organisation „Open Doors“. Der Iran wurde zu einer islamischen Republik, als der Schah in der Revolution von 1979 abgesetzt wurde und schiitisch-islamische Geistliche die Kontrolle über das Land übernahmen. Sie verbannten jeglichen westlichen Einfluss (den sie als christlich betrachten) aus ihrem Land. Der ranghöchste und einflussreichste Geistliche ist heute der sogenannte „Oberste Führer“ Ajatollah Ali Chamenei.

Dann aber kam er auf diejenigen zu sprechen, die hierzulande nicht über ihr Verhältnis zu Jesus sprächen, obwohl sie keinerlei Repressionen zu befürchten hätten. „Aber sie verkriechen sich lieber unter dem Küchentisch“. Auch in der Werdohler Gemeinde spüre er oft „die freundliche Zurückhaltung und nicht das sprudelnde Bekenntnis“.

Nachdem Baseri-Salehi das Abschlussgebet des Gottesdienstes – in dem auch Carlo und Tim Jonny Hansen getauft wurden – mit einigen iranisch gesprochenen Versen ergänzte, sprach der 45-jährige Christ mit Reporter Michael Koll.

Sind Sie bereits christlich aufgewachsen?

Baseri-Salehi: Nein, mein Vater hat mich muslimisch erzogen. Aber im Alter von 13 Jahren lernte ich eine christliche Familie kennen. Von da an wuchsen mein Glauben und meine Liebe zu Jesus.

Welche Entwicklungen folgten auf Ihre Konvertierung?

Als Erwachsener war ich in meiner Heimat Fernseh- und Radiomoderator. Alle Texte, die ich sprechen wollte, musste ich dem Mullah-Regime vorlegen und von diesem genehmigen lassen. Über meinen Glauben zu sprechen, war mir strikt verboten, obwohl in unserer Verfassung eigentlich die Religionsfreiheit verbürgt ist. Doch ich konnte nicht darüber schweigen.

Haben Sie selbst Folter erlebt?

Ja, ich wurde eine Woche lang in einem Keller gefangen gehalten. Immer wieder haben sie mich mit einem langen Holzstock geschlagen – oft auch gegen meinen Kopf.

Wie schlimm waren Ihre Verletzungen?

Ich konnte monatelang nicht auf die Straße gehen, so schlimm sah ich aus.

Wann fassten sie den Entschluss zur Flucht?

Als ein Gerichtsbeschluss gegen mich erlassen wurde. Da war mir klar, dass mein Leben in Gefahr ist, wenn ich bleibe.

Wie sah Ihre Flucht aus?

Ich war zwei Monate lang zu Fuß, mit dem Flugzeug und auch versteckt in einem Lastwagen unterwegs. Zwölf Stunden lang kauerte ich mit 15 Mann auf der Ladefläche des Lasters. Wir fuhren ohne Pause in der Nacht. Es war sehr kalt und ich hatte große Angst.

Wie fühlen Sie sich nun in Werdohl?

Ich bin allein hier. Doch in der Gemeinde bin ich ganz herzlich aufgenommen worden und sehr dankbar dafür. In Deutschland nun habe ich die Sicherheit und den Mut, mich offen zu meinem Glauben zu bekennen.

Sind Sie heute wieder als Moderator tätig?

Nein, aber ich arbeite seit drei Jahren als Maschinenbediener in Plettenberg.