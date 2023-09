Ein bisschen „Hope“: Risecorn-Konzert in der Christuskirche

+ © J. SALZMANN Der Gospelchor Risecorn tritt in der Werdohler Christuskirche auf. © J. SALZMANN

In der Christuskirche in Werdohl werden am Sonntag, 3. September, ab 18 Uhr (nicht wie ursprünglich berichtet um 19.30 Uhr) afrikanische Klänge angestimmt.

Werdohl – Der heimische Chor Risecorn wird den Besuchern das Gospeloratorium „Hope“ aus der Feder von Ruthild Wilson (Texte) und Helmut Jost (Musik) darbieten. Nun ist auch bekannt, wo es die Eintrittskarten für dieses besondere Konzert geben wird.

Demnach können die Tickets für zehn Euro, ermäßigt acht Euro, bei Optik Jung, bei SP:Baron in Neuenrade, in der Buchhandlung Plettendorff in Plettenberg, in der Apotheke am Bahnhof in Altena und auf der Homepage des Chores (www.risecorn.de/wp/eintrittskarten-reservieren) erworben werden. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten zwei Euro mehr.

Unterstützt wird der Auftritt in Werdohl vom Förderkreis Kirchenmusik, der sich Anfang der 2000er zunächst als Förderkreis zur Renovierung der Orgel in der Friedenskirche Werdohl zusammengefunden hatte. Seit 2015 wurde die Arbeit des Förderkreises auf die Christuskirche erweitert.

Im Fokus stünde nun aber die Förderung der Kirchenmusik. „Uns ist es natürlich wichtig, dass in den Werdohler Kirchen solche Veranstaltungen wie ‚Hope’ stattfinden. Auch die Kirche an sich hat einen Kulturauftrag. Kirchenmusik in jeglicher Art, auch im weitesten Sinne begriffen, sollte in Kirchen – auch außerhalb der Gottesdienste – aufgeführt werden“, sagt Dr. Anne Hermes vom Förderkreis Kirchenmusik.