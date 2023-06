Ein Autor im Kampf für den Klimaschutz

Von: Michael Koll

Noah Richter alias Autor Uwe Wilhelms bei seiner Lesung im Kleinen Kulturforum. © KOLL

„Ich habe im Ahrtal gelesen“, sagt der Autor Noah Richter bei seinem Auftritt in Werdohl. „Da haben die Leute bereits diesen irrwitzigen Intelligenz-Sprung gemacht“, schildert eine seine Beobachtung. Der Schriftsteller meint damit, dass Menschen, die die Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 am eigenen Leib miterlebt haben, den Klimawandel nicht mehr als „Wetter“ abtun.

Werdohl – Noah Richter ist ein Pseudonym. Tatsächlich heißt der Autor Uwe Wilhelms. Als seine Tochter ihn auf den Klimawandel ansprach, stellte er fest: „Ich habe mich eigentlich nie für das Klima interessiert.“ Der heute 66-Jährige kniet sich seiner Tochter zuliebe in das Thema hinein „und als ich mehr wusste, war ich in Panik“.

Seine Nachforschungen ergeben etwa, dass der Ölkonzern Exxon Mobile bereits 1972 eine Studie in Auftrag gegeben hatte, die zweifelsfrei ergab, dass das Verbrenner fossiler Stoffe die Erderwärmung verursacht. „Der Konzern hat die Studie dann unter Verschluss gehalten“, berichtet Wilhelms.

Aufgewühlt von seinen Erkenntnissen schrieb er den Roman „2,5 Grad – Morgen stirbt die Welt“, den er am Dienstagabend im Kleinen Kulturforum vorstellte. Darin plant die 24-jährige Leela einen Anschlag beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos.

Sie will 21 Menschen töten, die Verantwortung für den Klimawandel tragen. „Sie beuten die Natur aus, als wäre sie nicht Teil des Lebens, sondern eine Sklavin, die man gnadenlos vergewaltigen kann.“ Wilhelms wirft in seinem Buch die Frage auf: Ist die Hauptfigur Leela Faber nun eine Mörderin, oder doch vielmehr eine Widerstandskämpferin?

Zu welchem Schluss sein Buch kommt, verrät er bei der Lesung in Werdohl nicht. Doch der in Berlin lebende Wilhelms unterstreicht: „Mein Roman ist nicht wahr, aber er ist wahrhaftig. Alles ist recherchiert und gesichert.“ Die Geschichte im Buch führt die Geschichten von sieben Menschen zusammen – neben der Klima-Aktivistin etwa noch ein Flüchtling aus dem Tschad, ein Lobbyist und eine Rechtspopulistin.

Der Autor mahnt: „2030 wird die Antarktis eisfrei sein“. Auch weiß er: „Das Zentrum Spaniens wird in einigen Jahren unbewohnbar sein.“ Dann liest er weiter. Seine Schauspiel-Ausbildung ist seinem eindringlichen Vortrag deutlich anzuspüren. Dabei beinhaltet der Roman-Text kaum Dialoge. Die Worte wirken über weite Strecken trotz aller Dramatik wie eine sachlich-kühle Dokumentation.

Dennoch weiß Wilhelms sein Publikum zu fesseln. Schockiert hängen sie an seinen Lippen. Dass kaum zehn Besucher zu dieser Lesung gekommen sind, ist erschreckend. Doch Wilhelms betont: „Ich kämpfe – ganz gleich, ob vor mir ein Zuhörer sitzt, oder 150.“

Dann aber verblüfft der Schriftsteller sein sauerländisches Publikum, indem er ganz offen sagt: „Seite 25 des Buches müssen Sie nicht lesen.“ Er gesteht: „Ich war so wahnsinnig stolz, was ich alles recherchiert hatte.“ Folglich liste er in dieser Roman-Passage viel zu viele Informationen auf, die in ihrer Fülle zwar imposant, aber für die Geschichte unwichtig seien. „Und es liest sich so wahnsinnig langweilig“, gibt er schließlich zu.

Spannender ist es da schon, wenn der Roman schonungslos offenbart, wie die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex im Auftrag der Europäischen Union auf Flüchtlinge schießt. Wilhelms hat seine Recherchen zu einem Klima-Thriller verarbeitet, der auf Fakten beruht. Warum er das tat, begründet er knapp: „Ich habe ein minimales politisches Gewissen. Und ich habe Kinder.“

Seine Hoffnung: „Ich kann ein Bewusstsein bei meinen Zuhörern wecken.“ Er ist sich im Klaren: „Du kannst niemanden zwingen, die Tatsachen zu glauben.“ An jeden Einzelnen im Publikum gerichtet fügt er hinzu: „Ob Du etwas änderst, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann Dir nur etwas erzählen.“ Und genau das tat der Autor im Kleinen Kulturforum 90 Minuten lang auf eine Art und Weise, die unter die Haut ging.