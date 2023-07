Ehrungen zum Auftakt des Werdohler Schützenfestes

Von: Volker Griese

Kreisoberst Stefan Tremmel (3. von rechts) zeichnete zum Auftakt des Schützenfestes insgesamt 13 Mitglieder mit dem SSB-Orden für Verdienste oder für besondere Verdienste aus. Elf von ihnen nahmen die Auszeichnung ersönlich entgegen. © Volker Griese

Mit einer kurzen Andacht, Mit Beförderungen und Ehrungen hat der Werdohler Schützenverein (WSV) am Freitagabend sein 190. Schützenfest eröffnet. Es war das erste nach einer vierjährigen Pause aufgrund der Coronapandemie und deren Folgen. Es war 18.07 Uhr, als Oberst Andreas Schreiber im Ludwig-Grimm-Park mit einem dreifachen Horrido den Startschuss für das viertägige fröhliche Treiben gab.

Werdohl – Dass es fröhlich, vor allem aber friedlich werde möge, dieses Wochenende, diesen Wunsch äußerte Pater Kamil Pawlak, der zusammen mit seinem evangelischen Amtsbruder Dirk Grzegorek die Andacht hielt.

Und dann ging es los mit dem Reigen an Beförderungen, Ehrungen und Auszeichnungen. Kreisoberst Stefan Tremmel, der stellvertretende Kreisoberst Manfred Skowronski und Kreiskassierer Helmut Figge waren gekommen, um 13 Mitglieder des Werdohler Schützenvereins für ihre Verdienste auszuzeichnen. Den SSB-Orden für Verdienste überreichte er Mihaela Heckel und Petra Heckel, die sich schon seit vielen Jahren im Thekenteam des Vereins beim Kameradschaftsabend einsetzen, aber nicht befördert werden können, weil sie weder Uniform tragen noch Vorstandsmitglieder sind. Den gleichen Orden gab es für Ulrike Brahmsiepen, Antje Kohlhage, Aileen Schneider und Dirk Schulte, die hinter den Kulissen für ihre Kompanien wertvolle Arbeit leisten. Auch Fabian Hahn, seit fünf Jahren stellvertretender Kompanieführer und Sprecher der Dartschützen mit unermüdlichem Engagement erhielt diesen kleinsten Orden, den der SSB zu vergeben hat.

Die Auszeichnung der nächsthöheren Stufe, der Orden für besondere Verdienste, ging an Gabi Webert und Ulrike Kellermann für ihren langjährigen Thekenteam-Einsatz beim Kameradschaftsabend; sie waren bereits 2004 mit dem kleineren Orden geehrt worden. Udo Keller (15 Jahre Schriftführer der IV. Kompanie) und Jutta Keller (zwölf Jahre 1. Kassiererin der 4. Kompanie) erhielten ebenfalls den Orden für besondere Verdienste. Für sein 13-jähriges Engagement im Vorstand der 4. Kompanie und für achtjährige Tätigkeit im Hauptvorstand wurde Detlef Heinz ebenso ausgezeichnet. Und schließlich ging der Orden für besondere Verdienste noch an den amtierenden König Volker Brahmsiepen, der seit acht Jahren Sportleiter der 4. Kompanie ist und jahrelang Regimentsfahnenträger war; außerdem engagiert er sich als Repräsentant für Tradition und Brauchtum im Schützenkreis Lüdenscheid.

Sportleiter Yannik Müller zeichnete die Sieger und Platzierten des Schießens um den Regimentspokal und um den Seniorenpokal aus. Der Regimentspokal sicherte sich in diesem Jahr mit 581 Ringen die 4. Kompanie knapp vor der 1. Kompanie, die 571 Ringe erzielt hatte. Die Jungschützen landeten mit 166 Rngen auf dem dritten Platz, während für die 3. Kompanie (81 Ringe) nur Platz vier blieb.

Der Seniorenpokal ging ebenfalls an die 4. Kompanie, die mit 387 Ringen die 1. Kompanie (371) Ringe auf Rang zwei verwies. Platz drei ging auch an diesem Wettbewerb an die 3. Kompanie (81 Ringe)

Den Regimentspokal und den Seniorenpokal überreichte Sportleiter Yannik Müller (links) am Freitagabend Lukas Gerding (Mitte) von der 4. Kompanie, während Fabian Webert (rechts) für die 1. Kompanie und die Jungschützen die Trophäen für Platz zwei und drei entgegennahm. © Griese, Volker

Nach dem Auftakt marschierten die Schützen ins Zelt, wo später noch die Zelparty am Lennestrand startete.

So geht das Fest weiter

Am Samstag wird das Schützenfest um 15 Uhr mit einem bunten Bürger-Nachmittag mit Kaffee und Kuchen im Festzelt fortgesetzt. Um 19 Uhr gibt es noch einmal einen kleinen Umzug zum Festzelt, wo um 20 Uhr ein Kommers beginnt. In diesem Rahmen werden die Königsjubilare geehrt. Der Große Zapfenstreich, dargeboten vom Musikzug des Versetaler Schützenvereins und dem Spielmannszug der Hülscheider Schützen, wird den Kommers abrunden. Im Anschluss daran feiern die Schützen und ihre Gäste dann mit der Partyband Mainstreet. Der Eintritt kostet an diesem Abend für Nichtmitglieder 10 Euro.

Ein Höhepunkt des Schützenfestes ist sicherlich der große Festzug am Sonntag. Er führt vom Rathausparkplatz über die Goethestraße, den Grasacker, die Freiheitstraße und die Bahnhofstraße zum Bahnhof und von dort über die Heinrichstraße, die Inselstraße, die Stadtbrücke und die Derwentsider Straße zum Festplatz an der Goethestraße. Mitmarschieren werden neben den Werdohler Schützen und ihrem Regimentskönigspaar Volker Brahmsiepen und Heike Rausch samt Hofstaat noch die Werdohler Jungschützen mit ihrem Königspaar Marco Zydek und Sophie Beinghaus samt Gefolge sowie die Bogenschützen und sieben Gastvereine. Begleitet werden die Schützen durch drei Musikkapellen: den Musikzug des Versetaler Schützenvereins, die Iserlohner Stadtmusikanten und die Drum- und Marchingband Enschede.

Nach dem Festzug gibt es im Zelt Musik, bis um 18 Uhr die Majestäten und die Fahnen ausmarschieren. Am Montag geht das Vogelschießen dann um 10 Uhr mit dem Vogelschießen hinterm Festzelt weiter.

Beförderungen: Rüdiger Jadzewski steigt zum Oberstleutnant auf Zum Auftakt des Schützenfestes sprach Oberst Andreas Schreiber die Beförderungen aus, die später im Zelt vollzogen werden sollten: 1. KOMPANIE Vom Schützen zum Unteroffizier: Marwin Nübold. Vom Leutnant zum Hauptfeldwebel: Ulrich Schulte (als Fahnenträger). Vom Hauptfeldwebel zum Stabsfeldwebel: Reinhold Sanders. Vom Hauptmann zum Major: Udo Franke. 3. KOMPANIE Vom Schützen zum Unteroffizier: Fynn Bettelhäuser, Jonas Bloink, Gerit Dehne, Lukas Jaske, Vincenco Licata, Dimitrios Pantelidis, Theo Pantelidis, Laurids Schröder und Ole Warschun. Vom Unteroffizier zum Feldwebel: Georg Andratschke, Carsten Kehr, Michael Ohrmann, Lars Schröder, Leif Schröder, Sebastian Tremblau und Dennis Wilschinski. Vom Feldwebel zum Oberfeldwebel: Alexander Krause, Klaus Muhl und Sven Althoff. Vom Leutnant zum Oberfeldwebel: Frank Engelmann (als Fahnenträger). Vom Hauptfeldwebel zum Fähnrich: Philipp Bartke. Vom Oberleutnant zum Hauptmann: Carl-Christian Eick. 4. KOMPANIE Vom Schützen zum Unteroffizier: Tim Rattelsberger, Andreas Anton, Miguell Antoniwicz, Erkan Ayhan, Axel Benninghaus, Hatnan Bislimi, Michael Bliss, Wolfgang Bönninghof, Dario De Marco, Philippe Ditten, Björn Jaszus, Christian Lingenberg, Olaf Lüdtke, Jörg Mertens, Matthias Moses, Patrick Greitemann und Marvin Schumacher. Vom Unteroffizier zum Feldwebel: Alexander Pardon und Dennis Broscheid. Vom Feldwebel zum Oberfeldwebel: Sascha Rausch und Günter Förster. Vom Oberfeldwebel zum Hauptfeldwebel: Florian Grothe und Marko Grothe. Vom Hauptfeldwebel zum Stabsfeldwebel: Christian Pache. Vom Stabsfeldwebel zum Oberstabsfeldwebel: Maik Reiche. Vom Oberfeldwebel zum Fähnrich: Stefan Förster. Vom Unteroffizier zum Leutnant: Lukas Gerding. Von der Schützin zum Oberleutnant: Charline Ditten. Vom Feldwebel zum Oberleutnant: Christian Gerding. Vom Hauptmann zum Major: Jürgen Heider. JUNGSCHÜTZEN Vom Jungschützenkönig zum Oberfeldwebel: Marco Zydek (Bestätigung aus 2019). BOGENSCHÜTZEN Vom Schützen zum Unteroffizier: Patrick de Vuyst , Daniela Zientarski, Marcel Rosenkranz, André Duve, Laurin Krewinkel, Kay Krewinkel, Petar Zagorac, Thomas Di Caro, Dieter Zimatt und Jürgen Hoffmann. Vom Unteroffizier zum Feldwebel: Silke Ossenberg, Dieter Kaiser, Dieter Arlt und Christoph Michel. Vom Feldwebel zum Oberfeldwebel: Thorsten Sattler. Von der Schützin zum Fähnrich: Uta Schröder. Vom Fähnrich zum Leutnant: Kai Ossenberg. REGIMENT Vom Feldwebel zum Oberleutnant: Christian Hoffmann. Vom Hauptmann zum Major: Markus Balz und Dieter Pries. Vom Major zum Oberstleutnant: Rüdiger Jadzewski.