Julian Donner zum Diakon geweiht

+ © Brosch/Konradsblatt Der Freiburger Erzbischof Burger weihte Julian Donner (6. von rechts) am Donnerstag zum Diakon. © Brosch/Konradsblatt

Werdohl - In der Wallfahrtsbasilika in Walldürn/Odenwald hat der Freiburger Erzbischof Stephan Burger an Christi Himmelfahrt sieben junge Männer zu Diakonen geweiht. Darunter war auch Julian Donner, der seine Wurzeln in der katholischen Kirchengemeinde St. Michael Werdohl hat und hier unter anderem als Messdiener und Pfadfinder aktiv war.