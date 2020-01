Drama für Werdohl und die Lenneschiene: WK Warenhaus schließt

Neben dem wachsenden digitale Handel leidet Werdohl auch an einem weiteren Standortnachteil: Der SV berichtete am 30.07.2019, dass in einem Ranking der durchschnittlichen Einkommen aller 396 nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden, Werdohl als 388. weiterhin eines der Schlusslichter wäre. Das ist nicht verwunderlich, weil Werdohl vom Kulturkreis her mehrheitlich keine deutsche Stadt mehr ist. Durch einen hohen Anteil an Sozialleistungen ist das durchschnittlich verfügbare Einkommen gering. Weitere Einzelhändler werden mit Schließungen folgen. Auch mit einem deutlichen Rückgang der Immobilienpreise ist jetzt zu rechnen.