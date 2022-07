Dorffest in Kleinhammer: Die schönsten Bilder vom Sonntag

Von: Michael Koll

Teilen

Drei Tage lang wurde am Wochenende in Kleinhammer gefeiert. Das 2. Internationale Schubkarren-Treffen bildete den Höhepunkt am Sonntag. Das sind die schönsten Bilder.

1 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

2 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

3 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

4 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

5 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

6 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

7 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

8 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

9 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

10 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

11 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

12 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

13 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

14 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

15 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

16 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

17 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

18 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

19 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

20 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

21 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

22 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

23 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

24 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

25 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll

26 / 26 Das sind die schönsten Bilder vom Dorffest-Sonntag. © Michael Koll