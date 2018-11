DJ-Clubabend in der Kletterwelt Sauerland

Zur Vorbereitung der Tanzveranstaltung in der Kletterwelt Sauerland an diesem Samstag wurde schon einige Technik zur Probe aufgebaut. Beginn ist um 22 Uhr, die beiden Sänger werden aber erst weit nach Mitternacht auftreten.

Werdohl - Der Werdohler DJ und Musikproduzent Musti O. hat zusammen mit der Kletterwelt Sauerland auf Rosmart die zweite Tanzveranstaltung namens Climbing Sounds organisiert.

Am Samstag gibt es von 22 Uhr bis 5 Uhr am Sonntagmorgen in der Halle Hiphop und House auf die Ohren, irgendwann nach Mitternacht treten noch die Sänger MC Xhedo und Tony T. auf.

Die Premiere von Climbing Sounds im Juni ist steigerungsfähig, findet Mustafa Oral. Der 32-jährige gelernte Industriemechaniker aus Werdohl hat die Musik mittlerweile zu seinem Hauptberuf gemacht, als Künstler arbeitet er eigene Songs aus, legt seit 15 Jahren als DJ in Clubs auf und produziert seit vier Jahren andere Musiker.

Nicht nur ein Ort für den Klettersport

+ Musti O. heißt eigentlich Mustafa Oral, der Werdohler arbeitet als DJ in vielen Clubs und nennt sich DJ O-Tunezz. Für die Veranstaltung Climbing Sounds in der Kletterwelt Sauerland hat er die beiden Sänger MC Xhedo und Tony T. verpflichtet. Auf die Kletterhalle als interessanten Veranstaltungsort aufmerksam wurde der Werdohler durch einen kletternden Kumpel. „Ich habe mir das da oben angesehen und dachte, wow, super, da mache ich eine Veranstaltung.“ Bei Kletterhallen-Chef Rene Brehm stieß er auf offene Ohren. Brehm will seine Kletterwelt neben dem Klettersport auch als Spielort für außersportliche Veranstaltungen etablieren.

Mustafa Oral nennt sich lieber Musti O., in der Hiphopszene sind solche Abkürzungen üblich und drücken die Stilrichtung aus, in der sich die Künstler bewegen. Als professioneller DJ nennt sich Musti DJ O-Tunezz. In dieser Eigenschaft beginnt Musti am Samstag gegen 22 Uhr, House und Hiphop zu spielen. Getränke aller Art werden in der Kletterwelt ausgeschenkt, der Kletterhallenbetrieb endet aber mit Beginn der Veranstaltung.

Song läuft regelmäßig bei 1live

Solche Club-Veranstaltungen starten erst weit nach Mitternacht richtig durch, die jungen Gäste kommen in der Regel sehr spät. Der Eintritt kostet 10 Euro, bis Mitternacht haben Frauen freien Eintritt.

Irgendwann nach Mitternacht werden die Sänger MC Xhedo aus Schwelm und Tony T. aus Wuppertal auftreten. In einem knapp einstündigen Set präsentieren die beiden unter anderem ihre Hits „Like a Bomba“ (Xhedo) und „Shine on“ (Tony T.) „Shine on“ ist schon mehrere Jahre alt, wird aber immer noch regelmäßig bei 1live gespielt. Xhedo ist Kosovare und bringt orientalischen orientieren Pop, Tony T. macht eingängigen Reggaeton, beides ist extrem partytauglich und tanzbar.

Neben DJ O-Tunezz wird noch ein weiterer DJ an den Pults stehen.