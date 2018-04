Ditib-Gemeinde in Werdohl öffnet ihre Türen

+ © Krumm Die Frauen der Werdohler Ditib-Gemeinde hatten für das Fest am Sonntag ein großes Angebot an Speisen zubereitet. Von süß bis herzhaft waren dabei alle Geschmacksrichtungen vertreten. © Krumm

Werdohl - Rauchzeichen stiegen am Sonntag über dem Außengelände der Eyüp-Sultan-Moschee an der Freiheitstraße auf. Der Grund lag wie so oft darunter: Ein großer Grill mit dem herzhaften Teil eines schier unglaublichen Angebots an leckeren Dingen, vor dem sich teilweise lange Schlangen bildeten.