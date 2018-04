Diskussion um Regionale 2025: Schroeder kontert SPD-Kritik

+ © Griese Fachbereichsleiter Schroeder vertrat gegenüber der SPD-Fraktion die Meinung, dass die Stadt bei der Regionale-Planung 2025 voll auf der Höhe der Zeit sei. © Griese

Werdohl - Fachbereichsleiter Thomas Schroeder hat die jüngste Kritik der SPD-Fraktion an der Verwaltung in Bezug auf die Planungen zur Regionale 2025 zurückgewiesen. Schroeder antwortete auf die eher allgemein gehaltenen Vorwürfe von Abwarten und Untätigkeit wörtlich: „Ganz konkret: Wir sind da up to date.“