„Digitalisierung macht es einfacher“: Wie das Archiv zukunftsfest gemacht wird

Von: Sabrina Jeide

Teilen

Daniel Brandes leitet seit Juni das Werdohler Stadtarchiv und ist im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit auch für das Plettenberger Archiv verantwortlich. © Volker Griese

Akten von rechts nach links sortieren, zwischendurch etwas Staub wegpusten, in dunklen Kellern ohne Tageslicht arbeiten: Das Bild der Archivarbeit kommt gerne antiquiert und völlig klischeebehaftet daher. In Werdohl bringt nun ein neuer Stadtarchivar frischen Wind in die Materie.

Werdohl – Dass dem aber in Wirklichkeit ganz und gar nicht so ist, wird beim Besuch im Werdohler Stadtarchiv schnell deutlich. Dort, im Keller des Bahnhofsgebäudes, hat das Archiv eine dauerhafte Bleibe gefunden und in Daniel Brandes seit Juni einen neuen Leiter. Der 31-jährige Familienvater aus Herscheid übernahm die Aufgaben von Reinhild Wüllner-Leisen und kümmert sich im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit auch um das Stadtarchiv in Plettenberg.

Daniel Brandes erzählt begeistert von seiner Arbeit, die im Wesentlichen auf drei Säulen fußt: Rechtssicherung, das Archiv als Dienstleister für die Verwaltung sowie historische Arbeit beziehungsweise lokale Geschichtsarbeit.

Fundgrube für Erbermittler

Gerade die Rechtssicherung hat dabei eine wichtige Bedeutung, weil sie „für das Funktionieren der kommunalen Verwaltung“ enorm wichtig sei, erklärt Daniel Brandes. Ob mittelalterliche Urkunden, Personenstandsbücher oder auch Ratsprotokolle – archiviert wird alles, was noch einmal von Relevanz sein könnte. Dazu gibt es auch interessante Fristen: Geburtsurkunden werden zunächst für 110 Jahre, Sterbeurkunden für 30 Jahre und Heiratsurkunden für 80 Jahre aufgehoben, ehe sie ins Archiv kommen, wo sie dann dauerhaft aufbewahrt werden. Personenstandsbücher werden dabei vor allem auch für Erbermittlungsanfragen genutzt. Der Archivar weiß: „Da geht es teilweise um viel Geld.“

Anfragen zu Staatsbürgerschaften

Daniel Brandes ist es ein Anliegen, die Archivarbeit gerade in diesem Bereich zunehmend zu digitalisieren. „Das ist ein Punkt, den ich voran bringen möchte“, sagt der Geschichtsexperte. Gleichzeitig möchte er dabei aber auch Berührungsängste nehmen: Es sei ein Berufsbild im Wandel, aber „unterm Strich macht es die Digitalisierung einfacher“, sind Daten natürlich wesentlich leichter und schneller gefunden, wenn sie nur mit ein, zwei Klicks abzurufen sind.

Ein nicht zu unterschätzender Anteil an der Archivarbeit seien Anfragen zu Staatsbürgerschaften, die zum Beispiel im Rahmen von Einbürgerungsanträgen gestellt werden. Meistens handele es sich dabei um EU-Bürger, die in Erfahrung bringen möchten, ob Verwandte beispielsweise vor vielen Jahren in Werdohl geboren wurden. Verstärkt kamen derartige Nachfragen aber auch von Briten im Zuge des Brexit. „Es ist spannend, wie sich weltpolitische Entwicklungen direkt auf die Arbeit in Werdohl niederschlagen“, merkt der 31-Jährige an.

Persönliche Schicksale und Erinnerungen

Es ist also ganz und gar nicht die Arbeit im Verborgenen, sondern eine Arbeit, die sehr oft mit persönlichen Schicksalen und Erinnerungen verbunden ist. „Man kann Leute sehr glücklich machen“, weiß Daniel Brandes. Mal ist es ein Bild, das einem Holocaust-Überlebenden übersendet werden kann, mal sind es ermittelte Erben.

Wussten Sie aber beispielsweise, dass sich Menschen ans Stadtarchiv wenden können, denen mit der Aufhebung des Paragrafen 175 im Gesetzbuch (hier wurde 123 Jahre lang Homosexualität kriminalisiert und die staatliche Verfolgung legitimiert) Entschädigungszahlungen zustehen, um nach entsprechenden, nachweisenden Dokumenten zu suchen?

Quellensuche für Facharbeiten

„Wir sind offen für alle“, betont Daniel Brandes, dass zwar im Rahmen der Gebührenordnung Kosten für entsprechende Leistungen entstehen, dennoch könne sich jeder Interessierte mit einem Anliegen beim Stadtarchiv melden. In den meisten Fällen gelte das dann sicherlich der Ahnenforschung, aber auch Praktikanten oder Schüler, die nach Quellenangaben für ihre Facharbeiten suchen, seien herzlich willkommen.

„Archivarbeit ist identitätsstiftend“, sagt Daniel Brandes, der übrigens großer Metal-Fan ist und vor der Corona-Pandemie jedes Wacken-Festival besucht hat, auch mit dem Blick auf die dokumentierten Veränderungen in Gesellschaft und Industrie. Der Blick in die Vergangenheit zeige, dass die Menschen schon viele Umbrüche miterleben mussten – beispielhaft sei hier die Eisenbahn genannt, deren Einführung im 19. Jahrhundert mit großen Protesten einherging. „Wir stehen wieder vor großen Umbrüchen, aber vielleicht sollten wir aus der Geschichte lernen und als Wirtschaftsstandort darauf vertrauen, dass der Transformationsprozess gelingen wird“, versucht Daniel Brandes positiv in die Zukunft zu blicken.

Vergangenes prägt bis heute

Beschäftigung von Frauen während des Ersten Weltkrieges, Einsatz von Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkrieges, Ostvertriebene, die in unsere Region übersiedelten – „das prägt uns bis heute“. Mit dem Eisenbahnbau sei beispielsweise die Bevölkerungszahl in Werdohl regelrecht explodiert, Gastarbeiter seien mitverantwortlich für das Wirtschaftswachstum.

Auch Fachkräftemangel und Migrationshintergründe beschäftigen Daniel Brandes in seiner Archivarbeit – ganz aktuell bei der Bearbeitung der Hinterlassenschaften der Plettenberger Firmen Schade und Dura – Gastarbeiter waren dort bereits in den 60er Jahren ein großes Thema.