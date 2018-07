Dieter Bornemann ist ein Sammler aus Leidenschaft

+ © Ludwig Seit seinem zehnten Lebensjahr sammelt Dieter Bornemann schon Briefmarken. Angefangen hat die Leidenschaft, als eine Verwandte – Vorsitzende eines Briefmarkenclubs – die kleinen Papierstücke mitbrachte. © Ludwig

Werdohl - Ein Sammler räumt auf: „Ich werde nur noch so 800 Stück behalten“, sagt Dieter Bornemann. Er sortiert gerade seine Feuerwehr-Modellauto-Sammlung aus. Was nicht bedeutet, dass in seiner Wohnung auf einmal viel Platz ist.