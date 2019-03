Diebe in Werdohl unterwegs: Beute der besonderen Art

Werdohl – Auf speziellen Beutefang sind zwei Jugendliche in Werdohl gegangen: Sie klauten einen großen Sack - und wurden dabei beobachtet.

Auf Pfand hatten es zwei Jugendliche am Samstagabend abgesehen. Sie verschafften sich um 20.14 Uhr Zugang zu einem Privatgrundstück an der Eggestraße in Werdohl und stahlen dort einen Sack voller Pfandflaschen, wie die Polizei mitteilt.

Dabei wurden sie allerdings beobachtet. Zeugen riefen die Polizei. Diese ermittelt nun nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Hausfriedensbruchs. Nun werden weitere Zeugen gesucht, die am Samstagabend zwei etwa 18-jährige Jugendliche mit Kappen an der Eggestraße beobachtet haben. Einer der beiden trug eine Lederjacke.

Hinweise nimmt die Wache in Werdohl unter der Telefonnummer 0 23 92 / 9 39 90 entgegen