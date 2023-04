„Seit 25 Jahren Tradition“: Palmstockbasteln zieht noch immer viele Kinder an

Von: Michael Koll

Trotz der begonnen Osterferien kamen viele Kinder zum Palmstockbasteln in den Pfarrsaal. © koll

30 Mädchen und Jungen haben am Samstagvormittag im großen Pfarrsaal der katholischen St.-Michael-Gemeinde Palmstöcke gebastelt. Die Fünf- bis Elf-Jährigen waren auf Einladung des Kinder-Liturgie-Kreises gekommen, um ihre Oster-Geschenke zu erstellen.

Werdohl – „Das Holzkreuz steht für den Karfreitag“, erläuterte Bernadette Gnacke, die zusammen mit Monica Sanchez durch den Vormittag leitete. „Der Buchsbaum symbolisiert den Palmsonntag und die Papierherzen stehen für den Ostermontag.“

Eingeladen zum Palmstock-Basteln waren zunächst einmal die 28 diesjährigten Kommunionkinder. „Doch an diesem Wochenende haben ja die Ferien begonnen“, wusste Gnacke, dass ein paar schon verreist waren. Und so freute sie sich, dass die anderen ein paar Geschwister-Kinder und Freunde mitgebracht hatten.

„Seit sicher 25 Jahren besteht diese Tradition in unserer Gemeinde“, überlegte Gnacke. Und zu dieser Tradition gehört auch, dass die Mädchen und Jungen ihre Werke am Palmsonntag noch einmal von zuhause mitbringen, um sie zu Beginn des Gottesdienstes segnen zu lassen, bevor sie daheim an der Wohnungs- oder Haustür beziehungsweise in einer Vase ihre letztlich dekorative Aufgabe ausfüllen.

Der Kinder-Liturgie-Kreises lud für Karfreitag, 7. April, alle Mädchen und Jungen zum Kreuzweg ein. Treffpunkt war die St.-Michael-Kirche, wo anderthalb Stunden später auch das Abschlussgebet gesprochen wurde.

An Karsamstag, 8. April, findet ab 11 Uhr in der St.-Michael-Kirche die Osterspeisesegnung statt, die immer auch ein kleines Familienfest ist. Und am Ostermontag, 10. April, wird nach der 11-Uhr-Messe, also gegen 12 Uhr, die Ostereiersuche auf dem Gelände der katholischen Kindertagesstätte St. Michael beginnen.