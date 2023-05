„Die Pille und ich sind eingespielt“: Julinho kommt zum Stadtfest

Von: Ina Hornemann

Fußball-Freestyler Julinho tritt am 3. Juni beim Werdohler Stadtfest auf. Seine Show besteht aus coolen Akrobatik-Einlagen und der Kölner Künstler wird sein Publikum auch in seine Auftritte einbinden. © FUSSBALLMARKT.COM

Nicht nur Fußballfans werden ihn lieben, wenn Julinho am Samstag, 3. Juni, die Bühne beim Werdohler Stadtfest erobert. Der 33-jährige Fußball-Freestyler aus Köln wird spektakuläre Akrobatik mit dem runden Leder bieten. Die erfordert ein Feingefühl, das mit dem Sport auf dem Platz aber nur ganz wenig zu tun hat.

Werdohl – „Würde ich heute spontan in ein Spiel eingewechselt, würde mich der Trainer bestimmt nach zehn Sekunden wieder vom Platz schicken“, erklärt Julian Holland, wie Julinho mit bürgerlichem Namen heißt. Seine Leidenschaft zum Freestylen erwachte tatsächlich mit seinem Ausscheiden aus dem aktiven Sport: „Ich habe mir beim Fußballtraining im Jahr 2005 drei Bänder gerissen und bin so aus dem Wintertraining ausgeschieden. Dann saß ich zuhause, surfte im Internet und fand Videos von Freestylern. Deren Bewegungen konnte ich sogar mit Gips nachmachen. Und die Leidenschaft dafür wurde so groß, dass ich auch nach dem Ausheilen meiner Verletzung nicht mehr ins Team zurückgekehrt bin“, schildert Holland seinen Werdegang.

Akrobatik bildet jetzt den Hauptanteil seines sportlichen Betätigungsfelds. Der Ball bleibt oben und Handspiel ist ausdrücklich erlaubt. Mit komplettem Einsatz aller Körperpartien rollt und hüpft er über Stirn, Brust, Schultern, Knie, Bauch und Zehen. Die Moves hat sich Julian Holland alle selbst beigebracht. „Es gibt ja keine festen Regeln im Freestyle. Es ist ein Solo-Sport, da gibt es keine Schiedsrichter. Selbst bei Wettkämpfen gibt es nur ein ganz kleines Regelwerk“, erklärt Julinho.

Ein handelsüblicher bundesligatauglicher Fußball reicht ihm aus, um sein Publikum zu begeistern. „Ich benutze am liebsten meinen eigenen. Die Pille und ich sind gut eingespielt. Manchmal wird man von der Agentur auch zu Events von Herstellern eingeladen, die natürlich ihre Ballmarke auf der Bühne sehen wollen. Da muss ich mich aber immer ein wenig eintrainieren, denn auch jeder Ball fühlt sich anders an. Bei meinem eigenen Trainingsgerät weiß ich genau, wie es aufkommt und mit welcher Geschwindigkeit.“

Freestyle vereint Action, Eleganz und Präzision. „Es hält auch fit. Beruflich jongliere ich auch, aber am Schreibtisch, da ist das ein schöner Ausgleich. Mein Brot verdiene ich als Controller bei der Deutschen Bahn“, schildert Julinho lachend.

Gedanken ums Karriereende muss er sich im Gegensatz zu Fußballern im selben Alter nicht machen. „Ich kann freestylen, solange ich möchte und muss mir keine Gedanken machen, wie es nach dem Fußballfeld weitergeht.“

Julinho ist Autodidakt und würde allen Interessenten für das Hobby immer raten, sich selbst auszuprobieren und weiterzuentwickeln. „Was nicht heißt, dass ich beim Stadtfest nicht mit dem Publikum interagieren werde. Insbesondere Kinder haben ja Spaß daran und zwei, drei Tricks kann man denen auch spontan beibringen. Interessanterweise sieht aber eine an sich identische Bewegung bei jedem, der sie ausführt, anders aus. Aber genau das macht Freestyle ja aus.“

Julinho freut sich auf die Begegnung mit den Werdohlern. „Ein Stadtfest bietet ja auch ein bunt gemischtes Publikum, das mag ich gern. Ich glaube, wir werden da viel Spaß haben“.