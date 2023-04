Osterfeuer locken viele Besucher an

Von: Michael Koll

Teilen

Am Kettling nutzen sehr viele Besucher das Osterfeuer, auch um Bekannte und Freunde zu treffen und sich gut zu unterhalten. © Koll, Michael

Veranstalter sind höchst zufrieden: Ihre Erwartungen wurde teilweise übertroffen. Viele Kinder waren in Altenmühle beim Kinder-Osterfeuer.

Werdohl – „Das ist viel besser als im vorigen Jahr“, sagte Daniel Bartke vor dem Osterfeuer auf dem Schützenplatz Altenmühle und blickte fasziniert in die Flammen. „Vor zwölf Monaten war das Feuer schon im Hellen komplett abgebrannt“, erinnerte er sich. Das bestätigte Bastian Häring. Der 2. Vorsitzende des ausrichtenden Versetaler Schützenvereins erklärte: „2022 haben wir das Feuer bereits um 18 Uhr entzündet, heute erst um 19.45 Uhr.“

120 Mädchen und Jungen

Vorher gab es dieses Mal ein Extra-Feuer für die Kinder. „Das kleine Vor-Feuer gab 120 Mädchen und Jungen die Gelegenheit, Stockbrot zu backen“, sagte Häring und zeigt sich ob der Resonanz erstaunt. „Doch als die Kinder und Familien gingen, blieb uns keine Zeit zum Durchatmen. Das Abendpublikum kam zur selben Zeit.“ Eine Stunde nach Entfachen des großen Hauptfeuers bilanzierte der stellvertretende Vereinsvorsitzende: „Wir sind bombastisch zufrieden mit der Resonanz.“ Er konkretisierte: „Es sind alle drei Getränke-Theken kontinuierlich beschäftigt. Wir sind bereits sechs Fässer Bier losgeworden in diesen 60 Minuten.“ Weiter zählte er auf: „Und auch die Malteser, die den Essensstand betreiben, mussten, wie ich hörte, bereits Nachschub besorgen.“ Häring verglich mit 2022: „Vor einem Jahr hatten wir keine Konkurrenz, waren stadtweit die einzigen, die ein Feuer abbrannten. Und obwohl das heute anders ist, haben wir kein bisschen weniger Besucher als damals.“

Dabei hatten die Jungschützen des Werdohler Schützenvereins (WSV) mit Hilfe der 1. und 3. WSV-Kompanie am Samstag nun auch wieder an der Dammstraße ein Brauchtumsfeuer entzündet. Das loderte gegen 21 Uhr kräftig vor dem Restaurant Vier Jahreszeiten und bot in Lenne-Nähe einen imposanten Anblick. WSV-Geschäftsführer Thomas Reiche gehörte zu den Besuchern. Und er strahlte hochzufrieden: „Das ist das erste Mal nach Corona, dass unsere Jugendabteilung sich damit etwas unwahrscheinlich Gutes tut.“ Die für die Organisation zuständigen Nachwuchs-Schützen können die Einnahmen dieser Veranstaltung nämlich behalten. Und Reiche war angesichts der Besucherzahlen „sehr zufrieden“. „Für mich ist das eine Top-Veranstaltung, so wie seit bestimmt 40 Jahren schon.“

Fackeln an Osterkerze entzündet

Nachdem die Schützen am Samstag die ersten beiden Feuer im Stadtgebiet entzündet hatten, folgten am Sonntag die Pfadfinder mit dem größten und besucherstärksten Osterfeuer Werdohls, welches sie seit Anfang der 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts anbieten. Nach einem nachmittäglichen Gottesdienst in der St.-Michael-Kirche zogen sie mit im Altarraum an der Osterkerze entzündeten Fackeln hinunter zum Kettling, wo damit das dort aufgeschichtete Holz entflammt wurde.

Bald strömten Zuschauer von Nah und Fern herbei. Das gesamte Gewerbegebiet an der Gildestraße wie auch die B 236 in Richtung Plettenberg waren gesäumt von parkenden Fahrzeugen. Von weit her waren die hoch aufsteigenden Flammen vom Lenneufer zu sehen.

Überdimensioniertes Lagerfeuer

Dort standen die Besucher rund um die Flammen, es wirkte wie ein überdimensioniertes Lagerfeuer mit hunderten Teilnehmern. „Zuletzt hatte es 2019 ein Osterfeuer auf dem Biwakplatz am Kettling gegeben“, erklärte Stammessprecherin Lena Hempel. Ihr Pfadfinder-Kollege Maximilian Fries ergänzte: „Ich habe aber das Gefühl, dass heute mehr Leute gekommen sind als vor vier Jahren.“ Sein Fazit: „Wir hatten nach dem Regen der vorigen Tage Befürchtungen, doch das ist das Beste, was wir uns erhofft hatten.“ Er bekräftigte seine vorangegangenen Worte noch einmal: „Das ist sehr positiv hier – mit so vielen Teilnehmern.“

Gut gelaunt amüsiert sich dieses Trio beim gelungenen Osterfeuer im Versetal. © Koll, Michael

Viele Besucher erlagen der Faszination des großen Osterfeuers und schauten in die wärmenden Flammen. © Koll