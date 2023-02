Die Maske fällt: Welche Corona-Regeln gelten noch?

Von: Maximilian Birke

Teilen

Masken sind Geschichte: Seit Mittwoch besteht auch in den Bussen keine Maskenpflicht mehr. © Szkudlarek

Nach knapp drei Jahren ist das Ende der Corona-Pandemie scheinbar gekommen. Mit dem 1. Februar entfielen landesweit und damit auch im Märkischen Kreis die Maskenpflicht im ÖPNV und die Isolationspflicht für Infizierte – mit Ausnahme von medizinischem Personal.

Märkischer Kreis – Wie die Coronasituation im heimischen Raum noch ist und was weiterhin zu beachten bleibt: ein Überblick. Am 28. Februar 2020 infizierten sich der erste Märker, ein Lehrer der Mosaikschule in Lüdenscheid, mit dem Coronavirus. 199 248 Fälle (Stand 1. Februar 2023) wurden in der Folge im Kreis registriert, rein rechnerisch war damit knapp die Hälfte der Bevölkerung im Verlauf der Pandemie wegen einer Infektion in Quarantäne.

Damit ist es seit diesem Mittwoch nun vorbei. Nur noch medizinisches Personal muss sich weiterhin nach einer Infektion freitesten, um wieder zur Arbeit gehen zu dürfen. „Die Lockerungen sind zu verantworten und vertretbar. Wir sehen sie als positives Zeichen hin zu einer nachhaltigen Normalisierung“, resümierte Volker Schmidt, Leiter des Gesundheitsamtes.

Wie der Kreis am Dienstag erklärte, wurden in den ersten vier Wochen des aktuellen Jahres durchschnittlich jeweils 5500 Tests durchgeführt. Etwa 4,6 Prozent davon fielen im Schnitt positiv aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 128,8 – und damit deutlich über dem bundesweiten Wert von 88,3. Die Zahlen haben allerdings kaum noch Aussagekraft, da Covid-Infektionen nur noch selten beim Gesundheitsamt bekannt werden.

Aufschlussreicher sind die Patientenzahlen in den Krankenhäusern: Am Montag lagen noch zehn Personen aus dem Märkischen Kreis mit oder wegen Corona in einer Klinik. „Inzwischen liegen kaum noch Personen mit oder wegen Covid in den Krankenhäusern. Oft ist Corona eine Begleitdiagnose“, sagt dazu Alexander Bange, Pressesprecher des Märkischen Kreises.

Das ist ein sehr geringer Wert. Ferner: 815 Personen aus dem Kreis sind im Verlauf der Pandemie mit oder an Corona gestorben. Der letzte Corona-Todesfall wurde am 27. Januar registriert. Dabei handelte es sich um eine Frau aus Hemer.

Vorbei sind ab diesem Mittwoch auch die Zeiten, in denen Busfahrer vor der unangenehmen Situation standen, Maskenmuffel aus ihrem Bus zu werfen. „Viele Fahrgäste haben schon darauf gewartet, dass die Maskenpflicht wegfällt“, teilte MVG-Sprecher Jochen Sulies am Mittwoch mit.

Für viele sei es zuletzt nicht nachvollziehbar gewesen, warum in weiten Teilen des öffentlichen Raums die Regeln bereits gelockert wurden, im ÖPNV aber nicht. Insofern begrüßte die MVG die Anpassung. Weiterhin bleibe es jedem Fahrgast selbst überlassen, dennoch eine Maske zu tragen, was in Zeiten von Erkältungswellen ja auch durchaus sinnvoll sein kann. Kontrollen der Maskenregelung entfallen seit Mittwoch gänzlich, sagt Jochen Sulies.

Diese hatte die MVG lange Zeit mithilfe von Service-Kräften durchführen lassen, die eigens dafür beschäftigt wurden. Nach den positiven Erfahrungen der zurückliegenden Monate prüfe man derzeit, ob einige Servicekräfte künftig weiter beschäftigt werden könnten und erarbeite dafür ein Konzept.

Zwischen 110 000 und 140 000 Schnelltests pro Woche wurden lange Zeit in den Testzentren im Märkischen Kreis vorgenommen. Inzwischen sind es nach Auskunft von Alexander Bange noch wöchentlich zwischen 4500 und 6800 Tests. Beim Besuch im Altenheim muss vorher mindestens ein Selbsttest gemacht werden.

Übrigens: Das Gesundheitstelefon des Märkischen Kreises (0 23 51 / 9 66 72 72) wird weiter vorgehalten. „Kaum noch“ gingen dort Anrufe ein, sagte Kreis-Sprecher Alexander Bange. „Die Nachfrage ist wie bei vielen Corona-Angeboten stark zurückgegangen“, so Bange.