„Dicke Backen“ auf der Königsburg: Am Wochenende wird zum Ortsteilfest geladen

Uwe Schneider (rechts) und seine Mitstreiter freuen sich bereits auf das Ortsteilfest, das am Wochenende am Schulhof der Grundschule Königsburg stattfinden wird.

Eine Woche vor dem Werdohler Schützenfest geht es traditionell immer auf der Königsburg rund, wenn sich die „Vierte“ des Werdohler Schützenvereins (WSV) mit ihrem alteingesessenen Ortsteilfest schon einmal auf das große Fest eine Woche darauf einstimmt. Am Samstag, 24. Juni, ist es wieder soweit.

Werdohl – Auf dem Schulhof der Grundschule Königsburg gibt es dann in diesem Sommer auch erstmals die Möglichkeit, die Wertmarken für das Schützenfest umzutauschen. Aufgrund der allgemeinem Preissteigerungen können die Schützen das Bier im Zelt nicht mehr für unter zwei Euro anbieten.

Wer also noch Marken aus dem Jahr 2022 besitzt, kann diese am Wochenende bei der Vierten umtauschen – bei entsprechender Nachzahlung des Differenzbetrages, versteht sich. Auf dem Schützenfest gibt einen Umtauschstand von WSV-Geschäftsführer Thomas Reiche dann nur noch am ersten Abend, Freitag, 30. Juni.

Beim Ortsteilfest gibt es ansonsten das vom vorigen Jahr gewohnte Programm. Zwar war es zu Ehren der „Zweiten“ vom Bürgerschützenverein Lüdenscheid (BSV), dass vor zwölf Monaten das Fest auch noch eine Zugabe am Sonntag erhielt – die beiden Kompanien feierten 2022 ihre seit 50 Jahren andauernde Freundschaft.

Doch die „Dicke-Backen-Musik“ des Musikvereins „Die Volmetaler“ kam derart gut an, dass die Königsburg auch am Sonntag, 25. Juni, wieder ein Gastspiel dieser Musikanten erleben wird. Ab 10 Uhr wird dann zum Frühschoppen aufgespielt.

Los geht es aber schon am Samstag, 24. Juni, um 15 Uhr. Der Werdohler Kompanie-Führer Uwe Schneider schildert den Festablauf: Es wird leise Hintergrundmusik, kühle Getränke und auch etwas auf die Gabel geben. „Die Löschgruppe Brüninghaus kommt auch wieder“, verrät er. Und Schneider ergänzt: „Ich glaube, sie haben sich sogar ein neues Spiel für die Kinder einfallen lassen.“ Die Vierte selbst packt wieder die Red-Dot-Anlage des WSV aus, um für spielerische Unterhaltung zu sorgen.

Von 15 bis 18 Uhr wird neben Bier und alkoholfreien Erfrischungen auch Sekt angeboten. Nach der Kaffeezeit, zu welcher es auch Kuchen geben wird, soll es unter dem insgesamt 16 Meter langen Zelt wetterunabhängig zünftig zur Sache gehen.