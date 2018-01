787 Personen in Werdohl ohne Arbeit

Werdohl - Die Zahl der Arbeitslosen in Werdohl ist im Dezember gesunken. Wie die Agentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, waren 787 Personen ohne Job.

Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind das neun Personen oder 1,1 Prozent weniger. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres stieg die Zahl der Erwerbslosen. Damals waren 780 Werdohler ohne Job. Somit liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei sieben Personen oder 0,9 Prozent Plus.

Unter den 787 Personen, die derzeit in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 392 Männer und 395 Frauen. 345 Ausländer sind darüber hinaus in Werdohl ohne Arbeit, 78 der Menschen ohne Job in Werdohl sind unter 25 Jahren sowie 172 Arbeitslose 55 Jahre und älter.

Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 Prozent

Im gesamten Agenturbezirk, der neben Werdohl noch Neuenrade umfasst, ist die Arbeitslosigkeit von November auf Dezember um 28 Personen auf 1054 Personen gesunken. Das sind 78 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 6,5 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 7,0 Prozent.

Kreisweit suchten zum Jahresende 13 893 Personen eine neue Beschäftigung, 1,1 Prozent (+ 148 Personen) mehr als im November 2017. Gegenüber dem Dezember 2016 reduzierte sich die Arbeitslosigkeit allerdings um fast 900 Personen.

Dezemberzahl zuletzt 2011 niedriger

„Die Anzahl der gemeldeten Stellenmeldungen war auch zum Jahresende ungebrochen hoch und zeigt die guten Beschäftigungschancen für Arbeitssuchende. Saisonbedingt bringt der Dezember einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit; der Arbeitsmarkt ist grundsätzlich jedoch sehr stabil und aufnahmefähig. Der Arbeitslosenbestand im Dezember war zuletzt 2011 niedriger“, fasst Sandra Pawlas, Chefin der Agentur für Arbeit Iserlohn, die Entwicklung der Arbeitslosigkeit zusammen.

Dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Iserlohn und des Jobcenters Märkischer Kreis wurden im Dezember 1083 sozial-versicherungspflichtige Stellen gemeldet. Derzeit sind 4914 sozialversicherungs-pflichtige Arbeitsstellen unbesetzt; vor einem Jahr waren 3867 Arbeitsstellen frei.