Wer ist deutsch in Werdohl, wer ist türkisch?

Serie: Deutsch-türkisches Miteinander in Werdohl

+ © Heyn Die geplante Moschee-Erweiterung mit einem Minarett und einer Kuppel wird in der Stadt diskutiert. Schon seit Jahren wollen die Muslime der Ditib diese Ausbauten, vor ein paar Monaten haben sie den Bauantrag eingereicht. © Heyn

Werdohl - Heute leben trotz des Einwohnerrückgangs immer noch mehr als 2100 Männer und Frauen mit türkischer Staatsangehörigkeit in Werdohl. Eingebürgerte Türken mit deutschem Pass tauchen nach der Einbürgerung nicht mehr in der Bevölkerungsstatistik als Ausländer auf. Türkischstämmige deutsche Werdohler lassen sich also kaum mehr in Zahlen fassen.