Deutsch unterrichten im Big Apple: 21-Jährige startet studentisches Abenteuer

Von: Ina Hornemann

Viviane Heyn an einem ihrer Lieblingsorte in Altena: An der Lenneterrasse vom Lennekai ist die junge Sängerin schon mehrmals aufgetreten. Sie wird vor ihrer Abreise nach New York nochmal am 11. August dort zu hören sein. Ihr Programm im Rahmen der Veranstaltung „Anno Tuck“ heißt „Reise durch die Jahrzehnte“. © Hornemann

Sie ist erst 21 Jahre alt und unterrichtet schon Grundschulkinder am Breitenhagen. Viel früher als viele andere war Viviane Heyn noch als Studentin im Teilzeit-Berufsleben gelandet, weil auch die Pädagogen knapp sind. Jetzt legt die ehemalige Burggymnasiastin aus Werdohl noch eine Schippe oben drauf.

Altena/Werdohl – Am 22. August startet Viviane Heyn in ein Abenteuer: Ein halbes Jahr lang hospitiert sie an der German School im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Amerikanische Luft hatte sie im März 2022 erstmals geatmet. Die mathematische Forschungsexkursion der Uni Siegen führte einen Teil der Studierenden für Grundschullehramt und Integrierte Förderpädagogik nach Colorado. Die Adam State University hieß die deutschen Gaststudenten so herzlich willkommen, dass in Viviane Heyn Sehnsucht nach mehr erwuchs.

„Ich wusste, dass ich danach ein Auslandssemester würde dranhängen wollen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und genau so viele Hürden. Aber ich glaube, einen Glücksgriff gemacht zu haben!“

Viviane Heyn hat über den DAAD, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, eine hochbegehrte und attraktive Stipendiumsstelle an der German School Brooklyn ergattern können.

Über Erfahrungen im Ausland berichten

„Und nicht nur das: Ich habe sogar eine Gastfamilie zugeteilt bekommen, in der Deutsch und Englisch gesprochen wird. Genau so, wie an der Schule, an der ich sein werde.“ Eine derartig gute Unterkunft ist schon ein Privileg, das nicht jedem Studenten zuteil wird.

Viviane Heyn wird online über ihre Erfahrungen berichten als Korrespondentin für die Kampagne „Studieren weltweit – erlebe es!“ © Arnd Gansohr

Und Viviane Heyn hatte noch eine erfolgreiche Bewerbung für ein Projekt abgeschickt, das ihr ein paar zusätzliche Dollar für ihren halbjährigen Aufenthalt in New York einbringen wird: Sie wird für die Kampagne „Studieren weltweit – erlebe es“ als Korrespondentin arbeiten und über ihre Erfahrungen im Ausland berichten – auch, um anderen Interessenten zu schildern, wie das alles überhaupt funktioniert.

Zu berichten gibt es schon im Vorfeld viel und Finanzen spielen unter anderem ein besonders großes Thema.

Obwohl Viviane Heyns Stipendium monatlich mit 1200 Euro vergütet wird und Haftpflicht-, Kranken- und Unfallversicherung enthält und auch der Correspondent-Job nochmal 200 Euro zusätzlich bringt, mussten ihre Eltern für das J1-Visum bürgen. Das ist allerdings üblich bei solchen Aufenthalten, die Einwanderungsbehörde der USA ist da sehr genau.

Nach der Rückkehr will sie Lehrerin werden

Die Vereinigten Staaten vergewissern sich ebenfalls darüber, ob Viviane Heyn immatrikuliert bleibt an der Uni Siegen und ihr Studium wieder aufnimmt nach ihrer Rückkehr nach Deutschland.

Das steht außer Frage für die 21-Jährige. „Ich möchte dann ins achte Semester gehen, meinen Master machen und dann ganz klassisch an einer Grundschule unterrichten. Das tue ich ja jetzt schon am Breitenhagen, weil dort auch Lehrer fehlen. Und ich merke ja schon jetzt, dass es mein Traumberuf ist.“

Die German School Brooklyn in New York City: Für Vorschüler und bis zur 12. Klasse Die German School Brooklyn ist die erste bilinguale internationale Schule mit der Sprachkombination Deutsch/English in New York City. Verfolgt wird ein fächer-, kultur- und sprachenübergreifender Ansatz. Der Standort in Crown Heights bietet eine guten Verbindung zur Brooklyn Public Library, dem Fort Greene Park und zum Botanischen Garten. Das Unterrichtsangebot umfasst die gesamte Schullaufbahn junger Leute. Angefangen beim Schulkindergarten bis hin zur 12. Klasse Oberstufe. Gegründet wurde die Schule von Kathrin Nagle, Muriel Plag, Sonja Einoedter und Christine Krabs. Der Lehrplan erfüllt die Anforderungen des US-Bildungsministeriums. Darüber hinaus ist die Schule eine „IB Candidate School“. Die Schulgemeinschaft fühlt sich den Standards, Herangehensweisen und Methoden des International Baccalaureate verpflichtet. Die Lehr- und Verwaltungskräfte stammen aus aller Welt. Die Schule wird als gemeinnütziges Unternehmen geführt und von einem Vorstand geleitet.

Wiedergetroffen hat sie dort übrigens eine ihrer eigenen Lehrerinnen aus der Grundschulzeit, Marion Hücking. „Und es war unheimlich entzückend, als die Grundschulkinder beim Schützenfestumzug am Straßenrand standen und mir zugewunken haben“, beschreibt Viviane Heyn. Sie vertritt im aktuellen jungen Hofstaat der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft die Kompanie Rahmede.

Gefragte Pop- und Hochzeitssängerin

Und dann ist Viviane Heyn auch noch eine gefragte Pop- und Hochzeitssängerin, die einst Gitarrenunterricht und auch Gesangsunterricht an der Musikschule Lennetal genommen hat. Eine ganze Menge für eine 21-Jährige, deren 22. Geburtstag genau auf den Abreisetag in die USA fällt.

Nach dem Abenteuer Unterrichten im Ausland bleiben ihr sogar noch ein paar wenige Wochen im Januar, bis das Visum ausläuft. Die Zeit will sie nutzen, um noch ein wenig vom Land zu sehen. Zwischendurch lohnt sich für Instagrammer der Blick auf das Profil viviheyn. Auch Tiktok weiß sie zu bedienen und wird manch spannende Begebenheit und lustige Erlebnisse dort posten. „Ich bin sehr aufgeregt. Und ich freue mich total!“