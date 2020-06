Deshalb wird die Höllmecke zur Einbahnstraße

Sperrung der B229

Werdohl - Seit zweieinhalb Wochen laufen die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehrsplatz vor dem Werdohler VDM-Werk. Abgesehen von kleineren Staus zu Stoßzeiten läuft der Verkehr bisher reibungslos an der Baustelle vorbei. Jetzt allerdings steht eine Bauphase an, während der die Verkehrsführung etwas knifflig und für einige Verkehrsteilnehmer auch zeitraubend sein wird. Am Montag, 8. Juni, soll mit den Arbeiten an der Neuenrader Straße begonnen werden.