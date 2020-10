Deshalb erhält eine Grundschule einen neuen Hauptstandort

Werdohl ‒ Mit der Verlegung des Hauptstandortes der Gemeinschaftsgrundschule Werdohl werden sich die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses in ihrer nächsten Sitzung am Montag, 26. Oktober, (17 Uhr, Festsaal Riesei) beschäftigen.

Schulleiterin Nina Manns halte die Standortverlegung für erforderlich, schreibt die Verwaltung in der entsprechenden Vorlage. Am Standort Kleinhammer würden inzwischen mehr Schüler unterrichtet als an der Feldstraße auf der Königsburg. Demnach besuchen 187 Mädchen und Jungen die Grundschule in Kleinhammer, auf der Königsburg sind es 161 Schülerinnen und Schüler.

Nina Manns gibt allerdings noch weitere Gründe an, die für den Wechsel des Hauptstandortes sprechen. Das Schulgebäude in Kleinhammer verfüge über einen angrenzenden Verwaltungstrakt, in dem größere Büros vorhanden seien als an der Feldstraße. „Ein weiterer Vorteil ist, dass das Lehrerzimmer nicht als Durchgangszimmer genutzt werden muss“, heißt es weiter in der Vorlage.

Einen zusätzlicher Vorteil ergebe sich am Schulstandort Kleinhammer durch die dort angesiedelte Offene Ganztagsschule: „Durch die Verlagerung des Hauptstandortes ergeben sich bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften.“

Die Entscheidung über die Verlegung trifft letztlich der Rat der Stadt Werdohl in seiner nächsten Sitzung am Montag, 2. November.