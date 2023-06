Der Schulleiter muss twerken: Super Stimmung beim Abisturm

Von: Maximilian Birke

Teilen

Schulleiter Sven Stocks musste seine Hüften schwingen, um die Tischtennisbälle aus der Pappschachtel zu schleudern, die an seinem Rücken befestigt war. Er bekam viel Applaus. © Maximilian Birke

Gigantisch gute Stimmung herrschte am Freitagvormittag an der Albert-Einstein-Gesamtschule: Dort feierten die diesjährigen Abiturienten ihren Abisturm, und wussten mit einem kleinen Rahmenprogramm die Schüler und gleichermaßen auch das Lehrerkollegium zu begeistern. Schulleiter Sven Stocks musste für das Publikum twerken.

Werdohl – Aber von Anfang an: Kurz nach 11 Uhr trommelten die Abiturienten die Schüler der unteren Jahrgänge auf dem Außengelände zusammen.

Dort hatten sie verschiedene Spiele vorbereitet, die sie mit ihren Lehrern spielen wollten. Den Anfang machte dabei die „Reise nach Jerusalem“ – die das Lehrerteam nach einem interessanten Wettkampf, bei dem auch mal der eine oder andere Stuhl mitwanderte, für sich entscheiden konnte.

Auch bei der „Reise nach Jerusalem“ herrschte eine tolle Stimmung. © Maximilian Birke

Es folgte ein Wettkampf im Twerken, bei dem Schulleiter Sven Stocks seinen Hüftschwung und seine Tanzqualitäten unter Beweis stellte. In zwei Runden trat er gegen Schüler an. Ziel war es, durch die Körperbewegungen Tischtennisbälle aus einer Pappschachtel zu schütteln, die am unteren Rückenende befestigt war. Wer zu erst alle Tischtennisbälle nach hinten herausgeschossen hatte, war der Sieger.

Auf das Tanzen folgten noch drei weitere Spiele, eines davon war das sogenannte Bierpong. Dabei treten zwei Teams gegeneinander an, die vor sich Becher aufgebaut haben, auf die mit Tischtennisbällen geworfen wird. Trifft das jeweils gegnerische Team in einen dieser Becher, muss der Inhalt geleert werden.

Mit Bier wäre das sicherlich eine lustige Sache geworden – an der AEG spielte man es aber mit Getränken, die für das eine oder andere verzogene Gesicht sorgten.

Schulleiter Sven Stocks musste seine Hüften schwingen, um die Tischtennisbälle aus der Pappschachtel zu schleudern, die an seinem Rücken befestigt war. Er bekam viel Applaus. © Birke, Maximilian

Schulleiter Sven Stocks zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf des ersten richtigen Abisturms seit Corona: „Es ist genau so, wie man es sich wünscht: Die Schüler sitzen hier wie im Amphitheater und bekommen etwas geboten, das Wetter und die Stimmung sind super – und die Lehrer dürfen sich ein bisschen blamieren, was sie ja auch gerne machen“, lobte er.

Am 9. Juni findet die Zeugnisausgabe für die 51 Absolventen statt, bevor sich am Abend dann der Abiball im „Kaisergarten“ anschließt.

Diese Runde des Schokokuss-Wettessens konnten die Lehrer für sich entscheiden. Abiturient Jonas Pflüger (in Pink) moderierte den Abisturm. © Maximilian Birke