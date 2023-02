„Jung und motiviert“: Werdohler macht sich als Entrümpler selbstständig

Zum 1. Februar hat sich der Werdohler Dennis Neumann-Marhöfer als Entrümpler selbstständig gemacht. © JW

Anfang des Monats hat sich Dennis Neumann-Marhöfer als Entrümpler selbstständig gemacht. „Hör mal, wer da rümpelt“, lautet das Motto des Werdohlers, der seinen Service auch über die Grenzen der Stadt hinaus anbieten möchte.

Werdohl – „Ich bin jung, motiviert und habe die Kraft“, sagt Neumann-Marhöfer im Gespräch mit der Redaktion, wie er sich dazu entschieden hat, als Entrümpler durchzustarten. Faire Preise wolle er an bieten – und alles entrümpeln, ganz egal ob es sich beispielsweise um Messi-Wohnungen oder Häuser nach einer Zwangsversteigerung handelt. Auch bei normalen Häusern biete er gerne seine Hilfe an.

Was entrümpelt wird, soll nicht alles gleich entsorgt werden. Ein Anliegen sei dem Werdohler, etwa gut erhaltene Klamotten an Organisationen wie die Caritas zu spenden, die diese wiederum an Menschen in Not weitergebe. Elektroartikel, solange diese funktionstüchtig seien, sollten verkauft werden.

Die ersten Aufträge habe der Werdohler schon, wie er berichtet. In den letzten Tagen war er dazu in vielen Geschäften und Unternehmen unterwegs, um Visitenkarten zu verteilen und seinen Service vorzustellen. jw

Entrümpler Dennis Neumann-Marhöfer ist erreichbar unter der Telefonnummer 0176/62315424 oder der E-Mail-Adresse hoermalwerdaruempelt.nrw@gmail.com.