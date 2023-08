Delegation aus Westpapua informiert sich in Werdohler Suchtberatungsstelle

Von: Volker Griese

Teilen

Eine Delegation aus Westpapua/Indonesien war am Montag zu Gast in der Suchtberatungsstelle des Blauen Kreuzes in Werdohl. © Volker Griese

In Indonesien herrschen teils strenge Gesetze gegen Alkoholkonsum. Dennoch ist Alkoholismus dort ein Problem. Vertreter von zwei Kirchenkreisen in den indonesischen Provinzen von Westpapua haben sich jetzt in Werdohl ein Bild davon gemacht, wie Alkoholsucht in Deutschland begegnet wird.

Werdohl – In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, ist Alkohol zwar nicht grundsätzlich verboten, allerdings hat die Regierung den Verkauf eingeschränkt. Dass es in der Gesellschaft des südostasiatischen Landes dennoch Alkoholismus gebe, werde mancherorts an vielen Betrunkenen auf den Straßen sichtbar, weiß der Lüdenscheider Pfarrer Friedrich Tometten, der in den 80er- und 90er-Jahren mit seiner Familie acht Jahre lang als theologischer Lehrer und Bibelübersetzer in Westpapua – auch als Westneuguinea bekannt – gelebt und gearbeitet hat. Seine Ehefrau Barbara Tometten ist Heilpädagogin und Teamleiterin in der Werdohler Beratungsstelle des Blauen Kreuzes. Beide sprechen gut Indonesisch, was die Kommunikation mit den Besuchern von der Pazifikinsel erleichterte.

Aus seiner Erfahrung in Westpapua berichtete Friedrich Tometten, dass Alkoholsucht dort entweder tabuisiert oder mit restriktiven Maßnahmen begegnet wird. Das bestätigte auch ein Teilnehmer der Delegation, die derzeit in ihrem Partnerschaftskirchenkreis Schwelm zu Gast ist: „Bei uns kommen solche Menschen einfach in die Zelle! Es wird nicht an einer Verhaltensänderung gearbeitet, sondern mit der harten Rute des Rechts gehandelt.“

Umso größer war der Respekt der Papua für den Umgang mit Alkoholkranken in Deutschland. Barbara Tometten erläuterte den Besuchern, wie das Blaue Kreuz Suchtkranken ganz konkret helfe. So werde in der Beratungsstelle in Werdohl wöchentlich montags gemeinsam gekocht, an drei Tagen in der Woche träfen sich die Klienten zum Billardspielen, und auch gemeinsame Unternehmen wie beispielsweise ein Besuch im Schwimmbad gehörten zum Programm.

„Unser Ansatz ist, dass es besser ist, in Gemeinschaft zu sein als alleine zu grübeln“, erklärte sie. Ein 14-köpfiges Team kümmere sich um etwa 130 Suchtkranke aus dem gesamten Märkischen Kreis. Tometten: „Wir suchen mit diesen Menschen nach einem Weg, der zu ihnen passt und der ihnen hilft, aus ihrer Suchterkrankung herauszukommen.“

Ansätze, Alkoholkranken zu helfen, gebe es in Westpapua zwar auch, erzählte einer der Gäste. In den Rehazentren werde aber nicht konsequent daran gearbeitet, die Menschen auf dem Weg zurück in ein geordnetes Leben zu begleiten. „Die Pläne für eine staatliche Unterstützung gibt es, aber sie werden nicht umgesetzt“, sagte er. Deshalb stehe dort unter anderem die Kirche in der Verantwortung. In den beiden Partnerkirchenkreisen Balim-Yalimo und Mamberamo-Apawer leben etwa 33.000 evangelische Christen.

Die Delegation aus Indonesien interessierte sich deshalb dafür, wie in Deutschland mit Suchtkranken umgegangen wird. Die Besucher fragten nach der Qualifikation der Mitarbeiter ebenso wie nach der Finanzierung der Angebote und der Dauer der Therapie. Auch die Frage, wie sehr Kinder von Alkoholsucht betroffen seien, interessierte sie sehr.