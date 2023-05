Für den Naturschutz: Einchecken im Bienen-Hotel

Von: Ina Hornemann

Das Bienenhotel im Garten der Werdohlerin Tanja Graumann ist aktuell gut bevölkert. „Ich verweile jeden Tag ein bissche da und schaue mir das Treiben an“, berichtet die Gartenbesitzerin, der auch die schönen Schnappschüsse gelungen sind. © GRAUMANN

Am 20. Mai ist Weltbienentag. Er wird erst seit dem Jahr 2018 gefeiert, erinnert aber an den Geburtstag von Anton Jana, der 1734 geboren wurde und als als Pionier der modernen Imkerei gilt.

Werdohl – Da die Biene immer mehr durch Populationsrückgänge bedroht ist, ist es Ziel des Weltbienentags, einer breiten Öffentlichkeit die immense Bedeutung von Bienen aufzuzeigen. Ihre Bestäubungsleistung gilt als Unverzichtbar für die Förderung biologischer Artenvielfalt und die Nahrungssicherung der Menschen, aber auch der Tiere. Weiterhin soll mit diesem Gedenktag auf den erforderlichen Schutz dieser Insekten hingewiesen werden. Das kann man tun, indem man sich wie die Werdohlerin Tanja Graumann ein Bienenhotel in den Garten stellt. Das ist jetzt schon ziemlich gut besucht, was die Anwohnerin im Bereich Osmecke täglich erfreut: „Man kann dabei zugucken. Und wenn mal mal reinfotografiert und reinzoomt, entdeckt man die vielen Feinheiten, die diese Insekten haben.“

Tanja Graumann hat ihr Hotel vor einem Jahr geschenkt bekommen. Selbst ungeübte Bastler können aber schon mit einem Gitterziegel einen Lebensraum für Bienen schaffen, indem sie Lehm mit Wasser zu einem zähen Brei anmischen und Bambusrohrabschnitte in die Löcher einarbeiten. Diese sollten einige Zentimeter vorstehen, was einige Wildbienenarten bevorzugen. Hohlräume und Zugluft sollten vermieden werden, beschreibt der Naturschutzbund in seinen zahlreichen Bauanleitungen für Nisthilfen.

Noch einfacher ist ein Tipp des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der Bienenfreunden empfiehlt, hohle Pflanzenstängel wie Bambus, Bärenklau, Engelwurz, Schilf, Ampfer oder Knöterich mit einem Durchmesser von zwei bis zehn Millimetern und einer Länge von acht bis 20 Zentimetern zu bündeln. Die Stängel sollten immer hinter den Verdickungen durchtrennt werden, damit das hintere Ende einen natürlichen Abschluss hat.

Besitzer von Nutzgärten können besonders von Bienen profitieren: Natürlich bestäubte Gewächse haben deutlich reichere Erträge, wenn Bienen behilflich sind. Das gilt für Kirschen und Erdbeeren hierzulande und in entsprechenden Anbaugebieten auch für Kaffee und Wassermelonen.

Das Risiko, durch ein Bienenhotel mehr Stichen ausgesetzt zu sein, ist nicht sehr hoch: Wildbienenweibchen bauen kleine eigene Nester, die keiner agressiven Verteidigung durch einen Staat bedürfen. Zudem ernähren sich die solitär lebenden Arten nicht vom Kuchentisch im Garten, sondern von Pollen und Nektar.

Viel zum Thema können auch die heimischem Imker beitragen, die erst jüngst wieder zu einem Schnuppertag an ihrem Lehrbienenstand auf dem Kohlberg eingeladen haben. Der nächste Termin ist am Sonntag, 17. September. Ineressierte können beim Imkerverein Werdohl-Neuenrade alles darüber erfahren, wie man in die Imkerei einsteigen kann und welche Rechte und Pflichten Hobbyimker haben. Jens Löhnhardt nimmt Anmeldungen entgegen unter der Rufnummer 0179 9744663. Die Teilnahme kostet zehn Euro inklusive Verpflegung. Die Imker feiern übrigens am 28. Mai das „Frühlingserwachen am Lehrbienenstand“. Um 10 Uhr wird der Saisonstart mit einem Angrillen am „Horst am Kohlberg“ zelebriert. Auf dass die heimischen Bienen für gute Bestäubung und feinen Honig sorgen mögen!