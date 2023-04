Kino für die Kleinen ist der Knüller

Von: Ina Hornemann

Der Film „Der gestiefelte Kater“ entpuppte sich als absoluter Publikumsrenner. Am Donnerstag blieb kein Platz mehr frei in der Stadtbücherei. © Hornemann, Ina

Die Filmnachmittage in der Stadtbücherei werden hervorragend angenommen und locken viele Kinder an.

Werdohl – Ungeduldig warten die kleinen Filmfans schon von der Stadtbücherei, bis Claudia Mertens endlich aufschließt. An der Ausleihtheke wird nicht der Büchereiausweis, sondern eine Eintrittskarte gezückt. Kinderkino ist ein wahrer Publikumsrenner in der Bibliothek - natürlich auch wegen der fantastischen Filmauswahl.

Sitzerhöhung fürs Kind

Diesmal ist es „Der gestiefelte Kater - der letzte Wunsch“, der den improvisierten Kinosaal in Windeseile füllt. Als sich um kurz nach 15 Uhr noch spontan Interessenten an der Theke anmelden, wird es schon eng. „Anbauen kann man meistens“, erklärt Büchereileiterin Katharina Bode. Zumal die Kinder es sich auch gerne direkt auf dem Fußboden vor dem großen Flachbildschirmfernseher gemütlich machen. Eine Mutter, die mit ihren Töchtern Plätze in der vorletzten Reihe ergattert hat, holt aber lieber die Sitzerhöhungen aus dem Auto. Sie bleibt bei ihren Mädchen sitzen und genießt den Film mit, andere Eltern nutzen die Zeit, um etwa 90 Minuten in Ruhe in der Stadt bummeln zu gehen. „Das ist kein Problem, wenn die Kinder eine ausreichende Aufmerksamkeitsspanne haben und sich entsprechend konzentrieren können“, erklärt Katharina Bode.

Auch Schnuckeln und Trinken ist erlaubt, denn beim Kinderkino sind klebrige Finger keine Gefahr für wertvolle Büchereimedien. Allerdings müssen die kleinen Kinofans sich ihre Knabbereien selbst mitbringen. „Zu sehr besonderen Gelegenheiten bereiten wir auch mal selbst Popcorn zu und spendieren es den Kindern. Das ist aber eher selten“, so Bode.

Gut läuft es meistens. Ausschlaggebend sind dafür mehrere Faktoren: Zum einen der fantastische Eintrittspreis von 1,30 Euro. „Den wollen wir gerne halten, auch um Familien ein Filmvergnügen bieten zu können, das sie sich im Kino nicht leisten können.“

Sehr aktuelle Titel

Zum zweiten ist es die gute Filmauswahl. „Weil heute ja schon ganz viele Filme schnell in die Heimkinoverwertung kommen, haben wir die Möglichkeit, auch sehr aktuelle Titel anbieten zu können“, so Katharina Bode. Sie und das gesamte Büchereiteam sind mit dem Geschmack der jungen Kunden bestens vertraut. „Den gestiefelten Kater haben wir ausgewählt, weil er aus dem Shrek-Universum stammt. Das ist natürlich sehr beliebt.“

Junge Stammkunden

Gleiches gilt für die „Lotta-Leben“-Reihe und auch die wunderbaren „Pettersson und Findus“-Geschichten, die nie aus der Mode gekommen sind. „Als nächstes haben wir die Schule der magischen Tiere und die Mucklas ausgesucht“, gibt Katharina Bode einen Ausblick. Vor jeder Vorstellung zieht sie immer eine Nummer. Wer die auf der Eintrittskarte stehen hat, gewinnt eine Freikarte für einen der nächsten Termine -die Freude ist riesig. Das gilt übrigens auch für die Wiedersehensfreude, denn die jungen Stammkunden freuen sich auch auf ihr liebgewonnenes Büchereiteam. Ganz begeisterte Kinder – manchmal auch die Eltern oder Großeltern – können den aktuell gezeigten Film sogar direkt nach der Vorführung ausleihen und gleich nochmal zuhause gucken. Das gilt für alle Filme, die im Kinderkino gezeigt werden, denn alle DVDs befinden sich im Bestand der Bücherei. Jene Medien sind übrigens sehr beliebt. „Vielleicht auch deshalb, weil wir gar kein Kino in Werdohl haben“, mutmaßt das Team. Auch deshalb wird sorgsam ausgewählt, was in den Bestand kommt. „Nur das Beste!“

Claudia Mertens (l.) und Katharina Bode organisieren das Kinderkino mit großer Freude. © Hornemann