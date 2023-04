Diskussion um Colsman-Platz: „Das Denken in den Köpfen ändern“

Von: Carla Witt

Der Colsman-Platz ist regelmäßig ein Treffpunkt für Menschen aus Südosteuropa, die sich aber meistens friedlich verhalten. Michael Tauscher will sie ansprechen. © Griese

„Wir müssen das Denken in unseren Köpfen ändern. Warum dürfen sich die Menschen aus Rumänien und Bulgarien nicht auf dem Colsman-Platz aufhalten?“ Sabine Bleckmann, Leiterin der Abteilung Soziales der Stadt Werdohl, konnte und wollte während der Sitzung des Sozialausschusses am Dienstag nicht verbergen, dass sie wenig Verständnis für diejenigen hat, die sich grundlos durch diese südosteuropäischen Menschen gestört fühlten. „Sie halten sich dort nur auf, aber sie tun doch niemandem etwas.“

Werdohl – Das bekräftigte auch Michael Tauscher, der sich für das EU2-Projekt („Europa für alle“) sehr engagiert. Nachdem jetzt wieder Fördermittel zur Fortsetzung des Projektes bereitgestellt worden seien, „werden wir die Menschen auf dem Colsman-Platz aber dennoch persönlich ansprechen“, so Tauscher.

Wie lange das Projekt fortgesetzt werden könne, wisse man allerdings nicht. „Aus heutiger Sicht endet es 2024“, bekräftigte Bleckmann. Das Land habe zwar dazu aufgerufen, Fördermittel für zwei Jahre zu beantragen, doch die Mittel seien nur für ein Jahr bewilligt worden.

„Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie es auch ohne Förderung weitergehen kann“, warb der Ausschussvorsitzende Wilhelm Jansen (SPD) für eine Ideensammlung. Bürgermeister Späinghaus verdeutlichte, dass das angesichts der angespannten Haushaltslage sehr schwierig werden könne.

Die sachkundige Bürgerin Zorica Rothstein (WBG) ärgerte sich darüber, „dass viele dieser Menschen nur nach Werdohl kommen, um sich hier Gelder zu holen“. Diese Aussage wollte Sabine Bleckmann so nicht stehen lassen. „Wenn Sie so argumentieren, dann müssen Sie die Gesetze ändern. Aber uns hier vor Ort helfen solche Aussagen nicht. Wie sollen wir denn mit den Menschen umgehen?“ Sichtlich aufgebracht fügte sie hinzu: „Was würden Sie denn machen, wenn Sie in Ihrer Heimat Probleme oder nichts zu essen hätten? Sie wären auch froh, wenn Sie in einem anderen Land Hilfe bekämen.“

Bürgermeister Andreas Späinghaus berichtete von seinen Erfahrungen im Rahmen der orthodoxen Osterfeier in Werdohl, an der er teilgenommen habe. „Die Menschen aus Rumänien und Bulgarien, die ich dort kennenlernen konnte, das sind extrem freundliche und friedliche Familien, die sich hier eine bessere Zukunft erhoffen.“ Natürlich dürfe man nicht die Augen davor verschließen, dass es durchaus Menschen aus Südosteuropa gebe, die das System in Deutschland ausnutzen würden. „Aber es gibt eben auch deutsche Sozialbetrüger. Und auch derer wird man nicht Herr, weil unsere Gesetze immer Lücken haben.“