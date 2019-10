Darum ist der Werdohler Ditib-Vorsitzende enttäuscht

+ © Koll Der Vorsitzende des Moscheevereins, Fahrettin Alptekin (2. von links),begrüßte zwar viele Besucgher, aber keiner wollte die Moschee an der Freiheitstraße besichtigen. © Koll

Werdohl - Kein einziger Interessent kam am Donnerstag in die Ditib-Moschee, um sie beim Tag der offenen Tür zu besichtigen. Der Vorsitzende des Moscheevereins, Fahrettin Alptekin, habe zwar einige deutsche Besucher begrüßt, die das Fest besucht und dort gegessen hätten, „aber in die Moschee ist keiner von denen gegangen“.